딩고 뮤직, 휘성 1주기 추모한다…베이빌론·아인 나서

사진제공=딩고 뮤직

고(故) 가수 휘성이 세상을 떠난 지 1년이 되는 날에 맞춰 그를 기리는 '킬링보이스' 영상이 올라왔다.딩고 뮤직은 지난 10일 오후 유튜브 채널에 휘성 편 '킬링보이스'를 선보였다. 이번 영상은 국내 알앤비(R&B) 음악계에 자취를 남긴 고인의 발자취를 돌아보고, 그가 부른 노래들을 새로운 목소리로 다시 부르기 위해 꾸려졌다.기획 뜻인 '추모'와 '계승'에 맞춰 영상 분위기는 꾸밈없이 차분하게 만들어졌다. 노래는 고인과 살아생전 가깝게 지낸 가수 베이빌론(Babylon)과 앞으로 데뷔를 앞둔 가수 아인이 맡았다.두 사람은 고인의 여러 이름난 노래들을 엮어 부르는 방식으로 무대를 채웠다. 지난날을 되돌아보는 것을 넘어 그의 음악이 앞으로도 이어진다는 뜻을 담았다. 이들은 '전할 수 없는 이야기', '위드 미(With Me)', '다시 만난 날', '하늘을 걸어서', '일생을', '사랑 그 몹쓸병', '안 되나요' 등 과거 널리 알려진 곡들을 이어서 불렀다.베이빌론은 알앤비 장르에 맞춘 노래 솜씨를 바탕으로 고인을 향한 존중의 뜻을 나타냈다. 여기에 아인의 목소리가 더해져 기존 곡들을 새로운 느낌으로 소화했다.마지막 노래인 '안 되나요' 무대가 끝난 뒤, 두 사람은 어두워진 화면 속에서 한동안 앞을 바라보며 고인을 기리는 시간을 보냈다.이들이 자리를 떠난 뒤에는 팬들을 향한 고인의 마음이 담긴 노래 '내 사람'이 배경음악으로 흘러나왔다. 이와 함께 과거 무대 위에서 노래하던 고인의 모습이 잇달아 재생됐다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr