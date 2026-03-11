사진=텐아시아 DB

사진=신기루 SNS

개그우먼 신기루가 팬으로부터 애정 섞인 잔소리를 들은 사실을 알렸다.신기루는 10일 자신의 인스타그램 스토리에 "모든 사람들 행복하게 해주려면 저부터 행복해야겠어요. 행복해질게요"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 신기루가 한 식당을 방문했다가 팬을 만난 모습. 팬은 휴지에 "너무 팬이라 모든 예능을 보고 있다", "모든 사람들을 행복하게 해주는 개그우먼이 됐으면 좋겠다" 등의 문구를 적었다.특히 휴지에는 "나중에 전자담배 펴요"라며 흡연 중인 신기루의 건강을 걱정하기도 해 눈길을 끌었다.앞서 신기루는 지난달 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에 출연했다. 당시 함께 출연한 이용진이 신기루에게 "누나는 니코틴 중독"이라고 힐난했다. 그러나 신기루는 방금도 담배 세 개비 피우고 왔다"며 흡연 사실을 숨기지 않았다.한편 신기루는 1981년생으로 올해 44세다. 174cm의 큰 키를 가지고 있으며, 2005년 KBS2 '폭소클럽'으로 데뷔했다가 2007년 SBS 특채 개그우먼으로 뽑혔다. 2019년 1살 연상의 비연예인과 결혼했으며, 슬하에 자녀는 없다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr