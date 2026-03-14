사진=호두앤유 엔터테인먼트

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배우 하윤경이 최근 서울 강남구의 한 카페에서 진행된 tvN 토일드라마 '언더커버 미쓰홍'(이하 '미쓰홍') 종영 기념 인터뷰에 나섰다. 한국예술종합학교 연극원 출신인 하윤경은 2015년 국립극단 '록산느를 위한 발라드'를 통해 배우로 데뷔했고, 2022년 방송된 ENA '이상한 변호사 우영우'에서 박은빈과 케미를 선보이며 인지도를 크게 높였다. 이후 '이번 생도 잘 부탁해', '강남 비-사이드' 등 작품에 꾸준히 출연하며 필모그래피를 쌓다가 최근 '미쓰홍'에서 박신혜와 호흡을 맞추며 '워맨스' 서사로 또 하나의 인생작을 남겼다.'미쓰홍'은 1990년대 세기말을 배경으로, 30대 엘리트 증권감독관 홍금보가 수상한 자금 흐름이 포착된 증권사에 20살 말단 사원으로 위장 취업하면서 벌어지는 좌충우돌 레트로 오피스 코미디다. 작품은 1회 시청률 3.5%로 출발해 15회에서 13.1%를 기록하며 꾸준한 상승세를 보였고, 두 자릿수 시청률로 마무리 됐다.하윤경은 극 중 301호의 맏언니이자 한민증권 사장 전담 비서 고복희 역을 맡았는데, 겉은 독하고 까칠해 보여도 속은 따뜻한 이 캐릭터를 자연스럽게 그려내 극의 몰입도를 높였다는 호평을 받았다. 그는 '미쓰홍' 이후 JTBC 드라마 '신의 구슬'과 '아파트' 등 차기작에서는 메인 주연으로 나섰고, 드라마 공개를 앞두고 있다.'미쓰홍' 출연 계기를 묻자 하윤경은 "일단 대본이 재밌었다. 두 번째로는 복희라는 캐릭터가 배우로서 보여줄 수 있는 지점이 많겠다고 여겼다. 굉장히 입체적인 캐릭터라 내가 좀 더 꿈을 펼칠 수 있겠다는 느낌을 받았다. 그리고 박신혜 배우님이랑 꼭 작업해보고 싶다는 마음이 있었다"고 회상했다."'미쓰홍'은 제게 너무 좋은 기회였습니다. 신혜 언니랑 찰떡 콩떡처럼 호흡이 맞아서 촬영이 빨리 끝났죠. 둘이 함께하는 장면은 거의 한 번에 OK가 났고 NG가 없었어요. 몇 년 동안 손발을 맞춰온 사람들처럼 잘 맞아서 케미도 자연스럽게 나온 게 아닐까 싶어요."그는 박신혜에 대해 "현장을 아우르는 카리스마가 있는데, 그게 강압적인 느낌이 아니다. 부드럽게 제안할 건 제안하고 정리할 건 정리하는 리더십이 멋있었다"며 "나도 이제 맡는 역할의 비중이 조금씩 커지고 후배도 많아지다 보니까 그런 점을 꼭 배우고 싶다고 생각했다. 나 역시 후배들을 신혜 언니처럼 끌어줄 수 있는 선배가 되고 싶다"고 미소 지었다."(박)신혜 언니가 경험이 많다 보니까 어떤 장면에서 동적인 요소가 없으면 지루해질 수 있다는 걸 바로 캐치하더라고요. 그래서 이런 부분은 조금 움직이면서 하면 좋겠다고 제안해 주셨어요. 그러면 저도 거기에 맞춰 '그럼 나는 이렇게 해보겠다' 하면서 의견을 냈어요. 자유롭게 생각을 공유할 수 있었던 점이 가장 좋았습니다. 그런 분위기를 만들어줘서 언니가 없는 장면에서도 제가 편하게 아이디어를 내고 애드리브도 시도할 수 있었어요. 감독님도 그걸 좋아해 주셨고요.드라마 '이상한 변호사 우영우'의 배우 박은빈과의 호흡 이후 4년 만에 박신혜와 손을 잡고 또 '워맨스'로 주목받은 하윤경. 그는 "왜 항상 워맨스가 주목받는지는 잘 모르겠는데, 나도 그게 너무 좋다. 실제로 여자 배우들이랑 호흡이 무척 잘 맞는다는 걸 늘 느꼈다"고 웃어 보였다. 이어 "내 팬도 여자분이 많다. 여성들과의 케미가 돋보이는 어떤 지점이 있는 것 같다. 그래서 그런 역할로 많이 불러주시는 것 같기도 하다. 내가 털털하고 솔직한 편이라 빨리 친해지는 편인데, 그래서 그런 게 포인트 아닐까 생각했다"고 밝혔다.하윤경은 연극에 대한 소망도 내비쳤다. 그는 "원래 꿈이 연극배우였다. 20대 초반 연극을 할 때는 '나는 무대에서 죽겠다'는 포부도 있었다. 그런데 매체 연기를 계속하다 보니까 어느 순간 무대가 조금 무서워졌다. 원테이크로 가야 하는 걸 내가 해낼 수 있을까 하는 생각이 들었다. 그래도 원래 무대를 사랑했고 국립극단 공연도 했기 때문에 좋은 기회가 있다면 다시 해보고 싶다"고 눈빛을 반짝였다."'미쓰홍'은 캐릭터를 어떻게 사랑해야 하는지 알게 해준 작품이었어요. 그동안도 제가 맡은 역할을 사랑하려고 늘 노력해왔는데요. 복희는 유독 입체적이고 여러 면을 가진 인물이어서 더 깊이 들여다봐야 했습니다. 그렇게 계속 살펴보다 보니까 자연스럽게 아이디어도 많이 생기더라고요. 배우로서 역할에 어떻게 접근해야 하는지도 새롭게 깨닫기도 했죠. 그래서 배운 점이 많았던 작품입니다."이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr