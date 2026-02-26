엔믹스/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트

그룹 엔믹스(NMIXX)가 K팝 아티스트 최초 '비냐 델 마르 페스티벌' 참석에 이어 26일 신곡을 발표한다.엔믹스는 지난 25일(이하 현지시간) 칠레 비냐 델 마르 퀸따 베르가라 야외극장에서 개최된 라틴 아메리카 대표 축제 '2026 비냐 델 마르 페스티벌'(2026 Festival de Viña del Mar)에 등장했다. 60여 년의 역사와 전통을 자랑하는 대형 페스티벌에 K팝 아티스트 최초로 초청된 멤버들은 구름 관중 앞 열정적인 퍼포먼스로 존재감을 빛냈다.엔믹스는 "2025년에는 페스티벌에서 게스트로 초대해 주셔서 객석에서 함께했는데, 이번에는 아티스트로서 무대에 오를 수 있어서 영광"이라며 설레는 감정을 내비쳤다. 이들은 'O.O'(오오), 'DASH'(대쉬), 'Love Me Like This'(러브 미 라이크 디스), 'Run For Roses'(런 포 로지스) 등 그룹 대표곡을 연이어 선보였고 현지 언어로 소통하며 팬들에게 다가갔다.특히 'Soñar (Spanish Ver.)'(쏘냐르 (스페인어 버전)), "Vamos amigos"(바모스 아미고스, "가보자 친구들")를 외치는 'DICE'(다이스), 라틴 팝 사운드에 스페인어 가사를 더한 'RICO'(리코) 등의 무대는 팬들을 더욱 열광케 했다. 현지 인기 아티스트 캣아이즈(Katteyes), 키드 부두(Kidd Voodoo)의 'Ponte Lokita'(폰떼 로키타) 커버 스테이지는 키드 부두와의 깜짝 합동 무대로 다채로움을 더했다. 지난 2월 16일 브라질 상파울루 카니발(Brazilian Carnival São Paulo)에서 최초 공개한 신곡 'TIC TIC (Feat. Pabllo Vittar)(틱 틱 (피처링 파블로 비타))' 퍼포먼스 역시 하이라이트를 장식했다.약 200만 인파가 모인 상파울루 카니발, 'K팝 아티스트 최초 무대'를 이룬 '비냐 델 마르 페스티벌'까지 라틴 아메리카의 아이코닉한 축제에서 에너지를 뿜어낸 엔믹스. 이들은 기세를 이어 26일 신곡 'TIC TIC (Feat. Pabllo Vittar)'를 정식 발표한다. 지난해 8월 'MEXE'(메쉬)에 이은 브라질 대표 아티스트 파블로 비타와의 두 번째 협업 곡으로, 속도감 있는 전개와 중독적인 후렴구가 돋보이는 'MIXX POP'(믹스 팝)을 선보인다. '바쁜 세상에서 빠르게 움직이며 단 한순간도 아쉽지 않게 삶을 즐기겠다'는 메시지를 담았다. 멤버 릴리가 작사에 참여해 진정성을 더했다.음원 발매를 앞두고 멤버들은 소속사 JYP엔터테인먼트를 통해 "'TIC TIC (Feat. Pabllo Vittar)'로 더 많은 팬분들과 깊은 소통을 할 수 있을 것 같아 기대됩니다. 다시 한번 파블로 비타 님과 작업할 수 있어 행복했고 많은 걸 배웠어요. 춤도 노래도 새롭고 중독적인데, 특히 '틱틱틱틱' 후렴구가 많은 분들의 머릿속에서 맴돌 것 같아요. 앞으로도 새로운 모습 보여드리면서 행복한 무대와 음악 전달드리겠습니다!"라고 소감을 전했다. 엔믹스의 음악 바운더리를 확장할 'TIC TIC (Feat. Pabllo Vittar)'는 이날 정오 각종 음원사이트에서 감상 가능하다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr