워너원 출신 배우 박지훈이 부친을 위해 통 크게 지출한 일화를 전했다.

2월 25일 방송된 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈') 332회에는 단종 열풍을 일으킨 영화 '왕과 사는 남자'의 배우 박지훈이 게스트로 출연했다.

유재석은 영화를 본 뒤 뒤늦게 "저 친구가 '내 마음속에 저장' 그 친구야?"라고 반응하는 시청자도 있을 것이라며 "당시 워너원은 실제로 신드롬이라고 해도 과언이 아니다"고 회상했다. 워너원 시절 박지훈의 폭발적인 인기를 다시 한번 짚은 것이다.
1999년생 박지훈은 데뷔 4년 차였던 22살 무렵, 아버지에게 차량을 선물한 적이 있다고 밝혔다. 그는 "사실 아버지가 차를 오래 타셨기도 했고 좀 좋은 거 뭘 드릴 수 있을까 하다가 아버지가 차를 좋아하셔서 그러면 'SUV 하나 사드려야겠다' 해서 플렉스 했다"고 말했다.

유재석이 "좋은 차 사드렸더라"며 놀라워하자, 박지훈은 "투박하고 네모나고"라고 차량을 설명했다. 그러자 유재석이 "바겐세일 그거"라고 너스레를 떨었고, 박지훈은 "바겐세일로 밀어드렸다"고 받아쳐 웃음을 안겼다. 유재석이 "과하게 해드렸네"라고 감탄하자 박지훈은 "아직도 타고 계신다"고 덧붙였다.

