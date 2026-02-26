사진=김지민 SNS

사진=김지민 SNS

개그우먼 김지민이 병원을 찾았다.김지민은 지난 25일 자신의 인스타그램 스토리에 "피부 콕 함몰된 거 돌리는데 얼마나 걸리나요... 욕실 낙상사고 조심하셔유"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 김지민이 병원을 찾은 듯 얼굴에 침을 맞고 있는 모습. 특히 우측 뺨 위주로 침이 놓여져 있어 안타까움을 자아냈다.앞서 김지민은 지난 18일 "열흘전 반신욕하고 나오다가 얼굴로 넘어지는 사고가있었다"며 "멍은 빠졌지만 근육이 뭉쳤는지 이상한 부위에 보조개처럼 들어갔다"고 치료를 문의한 바 있다.한편 김지민은 KBS 개그 선배 김준호와 2022년 4월 연인 관계를 공식 인정한 후 약 3년 만인 지난해 7월 백년가약을 맺었다. 사회는 이상민, 축가는 거미와 변진섭이 맡아 두 사람의 앞으로를 축하했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr