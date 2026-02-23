홈 연예가화제 스트레이 키즈 방찬, 패션위크로 향하는 늑대 리더 [TV10] 입력 2026.02.23 11:17 수정 2026.02.23 11:17 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 스트레이 키즈 방찬이 ‘밀라노 패션 위크 펜디 FW26 쇼’ 참석을 위해 23일 오전 인천국제공항을 통해 이탈리아 밀라노로 출국했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 '56세 미혼' 엄정화, 동갑내기 프로듀서와 살 맞댔다…심지어 '상의 탈의' 이혜성, 결국 사과했다…대형 사고쳤는데 "나서는 성격 아냐, 절박해" ('천하제빵')[종합] 결국 1%대 시청률 굴욕 못 지웠다…최진혁, ♥오연서와 결혼→해피 엔딩 ('아기가')[종합] ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT