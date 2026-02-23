TV텐 바로가기
스트레이 키즈 방찬이 ‘밀라노 패션 위크 펜디 FW26 쇼’ 참석을 위해 23일 오전 인천국제공항을 통해 이탈리아 밀라노로 출국했다.
스트레이 키즈 방찬, 패션위크로 향하는 늑대 리더 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지