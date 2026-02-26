사진 제공 = TV CHOSUN '금타는 금요일'

역대급 긴장감을 몰고 올 '슈퍼 메기 싱어'가 출격한다.오는 27일 방송되는 TV CHOSUN '금타는 금요일' 10회에서는 기존 승부와는 차원이 다른 '슈퍼 메기 싱어 라운드'가 펼쳐진다. 이번 라운드는 슈퍼 메기가 직접 맞붙을 선공자와 후공자를 지목하는 방식으로 진행돼, 무대에 오르기 전부터 긴장감을 끌어올린다.그동안 메기 싱어 라운드에서 연이어 고배를 마셨던 진(眞) 김용빈은 슈퍼 메기 출격 소식이 전해지자 "작가님들 너무하시네요"라며 발끈해 웃음을 자아낸다. 김용빈이 반복된 패배로 생긴 이른바 '메기 트라우마'를 솔직하게 털어놓은 가운데, 이번 라운드의 판을 뒤흔들 슈퍼 메기의 정체에 이목이 집중된다.이날 슈퍼 메기가 등장하자 "골든 스타로 나와야 할 분 아니냐"는 말이 터져 나오며 현장이 순식간에 술렁인다. 반면, 여유로운 미소로 등장한 슈퍼 메기는 황금별 공동 1위 진(眞) 정서주와 춘길을 대결 상대로 지목하며 거침없는 정면 승부를 선언한다. 상위권을 정조준한 과감한 선택이 어떤 결과로 이어질지 호기심이 증폭된다.그러나 선공자로 호명된 정서주 역시 물러설 기색이 없다. 2008년생인 정서주가 자신이 태어나기 훨씬 전 발표된 구창모의 '희나리'를 선곡, 맑은 음색과 감성으로 무대를 채운다. 동료들 사이에서는 "무조건 100점"이라는 반응이 터져 나오고, "타고난 천재"라는 찬사가 이어졌다는 전언. 최연소 진(眞)의 저력이 이번에도 통할지 관심이 모인다.한편, TV CHOSUN '금타는 금요일'은 오는 27일 밤 10시 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr