사진 = C9엔터테인먼트 제공

가수 이석훈이 새 음원을 발매하며 본업 복귀를 알렸다.이석훈은 26일 오후 6시 주요 온라인 음원 사이트를 통해 새 디지털 싱글 '사랑이란 건'을 대중에게 공개한다.'사랑이란 건'은 연인과 평범하고 일상적인 하루를 최대한 길게 공유하고 싶다는 메시지를 녹인 곡이다. 그는 폭발적인 고음 대신 차분하게 읊조리는 듯한 창법을 내세워 함께 보내는 시간의 가치를 노래했다.해당 곡은 별탈 없는 일상이 지속되길 바라는 화자의 마음을 담담하게 풀어낸 것이 특징이다. 이석훈 특유의 섬세한 보컬이 피아노 연주 및 현악기(스트링) 사운드와 더해져 곡의 완성도를 높였다.음원 발매와 동시에 오픈되는 '사랑이란 건' 뮤직비디오에는 업라이트 피아노를 직접 치는 그의 모습이 포함됐다. 영상 속에서 이석훈은 피아노 연주와 가창을 병행하며 아티스트로서의 역량을 조명할 예정이다.그간 단독 공연 및 뮤지컬, 다수의 방송 프로그램 등 여러 방면에서 활동을 이어온 이석훈은 올해 첫 음악 행보로 이번 신곡을 택했다. 다년간 다져온 가창력을 바탕으로 대중에게 새로운 결과물을 선보일 것으로 관측된다.직전 발매작 이후 약 6개월 만에 가요계로 돌아온 이석훈의 신작 '사랑이란 건'은 26일 오후 6시 정각부터 전 음원 플랫폼에서 청취할 수 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr