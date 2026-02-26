21기 영철, 84년생인데 뒤늦은 결혼…R사 예물 받고 뿌듯

‘나는 솔로’ 21기 영철이 결혼한다.21기 영철은 최근 계정에 예물을 받은 모습을 게재했다. 그는 명품 R사 시계를 받고 뿌듯한 모습이다.영철은 1984년생으로 H제철 파이프 판매팀 책임 매니저다. 방송 당시 그는 킬리만자로 정상 등반, 세렝게티 국립공원 방문 등 ‘경험주의’에 기반한 라이프 스타일을 어필했으며, 운동, 요리에 능하고 남은 버킷리스트는 ‘연애, 결혼, 자녀’라고 덧붙였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr