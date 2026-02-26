사진=은서 SNS

그룹 우주소녀 멤버들이 맑은 미소로 오랜만에 팬들에게 인사를 건넸다.멤버 은서는 지난 25일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 우주소녀 멤버들이 트윈룩을 착용한 채 춤을 추고 있는 모습. 특히 이날 데뷔 10주년을 맞아 새 앨범을 발표한 이들은 오랜만의 컴백에 미소를 감추지 못하는 면모를 보여 뭉클함을 자아냈다.한편 우주소녀는 2016년 2월 데뷔했다. 2023년 멤버 8일이 재계약을 마쳤지만, 이후 1000일이 넘는 공백기가 이어지면서 팬들의 원성을 사기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr