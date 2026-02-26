사진=정국 라이브 방송 캡처

그룹 방탄소년단(BTS) 정국이 완전체 컴백을 앞두고 욕설과 흡연 고백, 소속사 하이브 저격 발언 등으로 논란의 중심에 섰다.정국은 26일 오전 3시께부터 팬 소통 플랫폼 위버스에서 라이브 방송을 켜고 약 1시간 30분 동안 팬들과 소통했다.이날 정국은 취중 라이브 방송을 진행했다. 그는 "라이브 할 때 뭘 조심해야 될지 모르겠다. 그냥 편하게 하고 싶다"며 "나도 사람인데. 모르겠다. 라이브 하고 싶어서 켰다"고 말했다.정국은 과거 흡연자였던 사실을 고백했다. 그는 "사실 담배를 많이 피웠다. 이제는 안 피운다. 노력해서 끊었다. 나이가 서른인데 왜 얘기 못 하냐. 이런 걸 좀 얘기하고 싶다. 이걸 얘기하는 순간 회사에선 또 난리 난다. 내일 되면 멤버들과 회사가 뭐라고 하겠지만, 모르겠다"라고 했다. 정국은 "아미(팬덤명)들에겐 솔직하고 싶었다. 회사만 아니었다면 다 얘기했을 것"이라며 소속사 저격성 발언을 이어 나갔다.정국은 주변에 있던 지인에게 돌연 손가락 욕을 하거나 욕설을 내뱉는 등 언행으로 팬들의 우려를 샀다. 그는 '라이브 방송을 꺼달라'는 팬들의 댓글이 쏟아지자 "내가 라이브를 왜 꺼. 하고 싶어서 하는 건데. 이래라저래라 하지 말아줬으면 좋겠다"고 답했다.정국이 속한 방탄소년단은 완전체 컴백을 앞두고 있다. 이들은 다음 달 20일 오후 1시 정규 5집 'ARIRANG'(아리랑)을 발매한다. 신보에는 총 14곡이 담겼다. 방탄소년단은 4월 9~11일 고양종합운동장 주경기장을 시작으로 총 34개 도시 82회에 이르는 대규모 월드 투어에 돌입한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr