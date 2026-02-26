사진=텐아시아DB

워너원 출신 배우 박지훈이 아이돌로 데뷔하게 된 과정을 털어놨다.25일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서는 박지훈이 눈물로 데뷔하기까지의 과정을 전해 눈길을 끌었다. '주몽'을 통해 아역 배우로 활동을 시작한 그는 "TV에서 어떤 배우가 화를 내는 장면을 보고 '나 저거 해야겠다, 하고 싶다' 싶었다. 그 길로 여의도에 있는 학원에 등록해 아역으로 데뷔했다"고 회상했다. 어린 나이에 연기에 매력을 느끼고 곧바로 도전에 나섰다는 설명이다.중학생이 되면서 팝핀에 빠졌고, 자연스럽게 아이돌의 꿈을 품게 됐다. 그는 Mnet '프로듀스 101 시즌2'에 출연해 최종 2위에 오르며 워너원으로 데뷔했다. 박지훈은 "방송에 나가 101명이 무대를 하는데 날 안 잡아주는 느낌이더라. 존재만 알리자는 생각으로 나간 건데 막상 도전하니 뭐라도 해보고 싶더라. 사탕도 챙겨보고 뭘 할 수 있을까 싶다가 윙크했다. 안 잡혀도 그냥 계속했다. 독기가 가득했던 것 같다"고 당시를 떠올렸다.그는 중학교 시절 팝핀 댄스 영상을 접한 뒤 "난 이거 무조건 해야 한다"라며 아이돌을 향한 꿈을 키웠다고 강조했다. 수업 시간에도 팝핀 동작을 연습할 정도로 열정이 남달랐다고. 유재석이 "오후 1시부터 새벽 2시까지 연습에 매달렸다"는 사실을 언급하자 박지훈은 당시 "독기가 가득했던 것 같다"고 말하며 가수의 꿈에 관한 간절함을 고백했다.박지훈은 "그 나이 때는 보통 무릎에 물이 차는 경우가 흔하지 않다"며 "병원에서 물을 빼고 다시 지하 연습실로 돌아가 연습했다"고 밝혀 듣는 이를 놀라게 했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr