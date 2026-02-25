사진=최미나수 SNS

넷플릭스 예능 '솔로지옥5' 출연자 최미나수가 반려견과 함께하는 일상을 공유했다.최미나수는 지난 24일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 최미나수가 반려견과 함께 산책을 나선 모습. 최미나수는 손에 무언가를 쥐고 반려견에게 '기다려'와 '손' 등을 지시하는 등 능숙한 견주 면모를 보였다.한편 최미나수는 최근 '솔로지옥5'에 출연해 인지도를 높였다. 그는 2022년 채널A 예능 '입주쟁탈전: 펜트하우스', tvN 드라마 '서초동' 등에 출연했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr