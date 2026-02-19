텐아시아 DB

방송인 박나래를 매니저 폭행·의료법 위반 혐의를 수사하던 서울 강남경찰서 형사과장이 퇴직 후 박나래의 법률 대리인이 속한 로펌에 재취업했다는 사실이 알려져 파장이 일고 있다.19일 조선일보에 따르면, 작년 12월부터 강남경찰서 형사과장을 지낸 A씨는 지난달 퇴직 후 이달 초 박나래 변호를 맡은 대형 로펌에 입사했다.A씨는 조선일보에 "(형사과장 시절 박나래 사건에 대한) 구체적인 수사 지휘는 하지 않았고, 로펌에 옮긴 뒤에도 해당 사건에 관여하지 않았다"고 해명했다. 해당 로펌 관계자 역시 "박나래 사건이 강남경찰서에 접수되기 9일 전 이미 A씨가 면접을 보고 입사가 결정된 상황이었다"고 덧붙였다.현행공직자윤리법에 따르면 퇴직 공직자는 근무한 부서와 밀접한 관련이 있는 경우, 사전에 취업 심사를 받아야 한다. 다만, 변호사 자격증을 가진 공직자가 변호사로 취업하는 경우는 심사 대상에서 제외되는 경우가 있다는 것. 이에 따라 "수사 내용과 방향을 알고 있던 책임자였던 만큼 이해충돌 소지가 있다"는 법조계의 의견도 나왔다.한편, 박나래는 지난해 12월부터 전매니저들과의 법적 분쟁 중이다. 박나래는 지난 12일 경찰에 출석할 예정이었으나 건강 악화 등을 이유로 조사 일정 연기를 요청했다. 서울 강남경찰서는 설 연휴가 끝난 직후 박나래를 특수상해, 의료법 위반 등의 혐의로 불러 조사할 계획이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr