배우 김유미가 남편 정우와 한솥밥을 먹는다./사진=텐아시아DB

배우 김유미가 남편 정우와 한솥밥을 먹는다./사진제공=사람엔터테인먼트

배우 김유미가 남편 정우와 한솥밥을 먹는다.26일 사람엔터테인먼트는 김유미와의 전속계약 체결 소식을 알리며 "김유미는 오랜 시간 쌓아온 연기 내공으로 자신만의 존재감을 확립해온 배우다. 장르와 캐릭터를 가리지 않고 안정적인 연기력과 깊이 있는 표현력을 보여준 만큼, 앞으로도 다양한 작품과 활동을 통해 폭넓은 활약을 펼칠 수 있도록 함께할 예정"이라고 밝혔다.1999년 광고 모델로 데뷔한 김유미는 드라마와 영화를 오가며 꾸준히 활동해왔다. 고급스럽고 세련된 분위기를 바탕으로 사극과 현대극, 멜로, 스릴러 등 다양한 장르를 소화하며 폭넓은 연기 스펙트럼을 쌓았다. 작품마다 안정적인 존재감과 섬세한 감정 연기로 극의 중심을 잡아 왔다는 평가를 받는다.그는 드라마 '상도', '로망스', '신의 저울', '살맛납니다', '로맨스는 별책부록'과 영화 '폰', '리턴', '붉은 가족', '블랙 가스펠' 등에 출연하며 필모그래피를 구축했다. 지난해 공개된 티빙 오리지널 '친애하는 X'에서는 황지선 역을 맡아 이전과 다른 분위기와 깊어진 연기력으로 호평을 얻었다.사람엔터테인먼트는 "오랜 시간 자신만의 자리에서 꾸준히 커리어를 쌓아온 김유미와 함께하게 되어 기쁘다"며 "배우로서 지닌 깊이와 매력이 더욱 빛날 수 있도록 다양한 분야에서 든든한 파트너가 될 것"이라고 덧붙였다.김유미의 남편 정우 역시 최근 사람엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다. 사람엔터테인먼트에는 공명, 박규영, 수현, 이수혁, 이연희, 최수영 등이 소속됐다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr