&TEAM 로고 모션 / 사진 = YX 레이블즈

&TEAM 콘셉트 포토 / 사진 = YX 레이블즈

한국과 일본에서 각각 밀리언셀러를 달성한 그룹 &TEAM(앤팀)이 2년 만에 일본 미니 3집 'We on Fire'(위 온 파이어)로 돌아왔다.&TEAM은 12일 팀 공식 SNS에 'We on Fire' 로고 모션 영상을 공개하며 4월 21일 일본 컴백을 알렸다. 연기와 불꽃이 일렁이는 가운데 금속성 질감의 'We on Fire' 로고가 등장하고 뒤이어 아홉 멤버의 낮은 속삭임이 더해져 긴장감을 자아낸다.소속사 YX 레이블즈는 "팬분들이 보내주신 응원과 사랑에 힘입어 한층 성장한 &TEAM의 뜨거운 2026년을 기대해주셔도 좋다"라며 "'We on Fire'는 그 시작이 되는 앨범인 만큼 최상의 음악과 무대를 보여드릴 것"이라고 전했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr