사진 = 안현모 인스타그램

방송인 안현모가 우아한 미모를 담은 일상을 공개했다.최근 안현모는 자신의 인스타그램에 "라플위클리 새 시즌부터 연남동 드림플러스 에 둥지를 텄습니다"라며 "좋은일아 기쁜일아 많~이 있어라~!"라는 멘트와 사진을 공개했다.사진 속 안현모는 실내 공간에서 카메라를 올려 들고 셀카를 남겼다. 핑크 톤 트위드 재킷에 화이트 퍼 디테일과 단추 장식을 더해 포인트를 살렸고, 베이지 컬러 하의로 차분한 분위기를 맞췄다. 앞머리를 내린 헤어 스타일에 자연스럽게 묶은 머리로 얼굴선을 또렷하게 드러냈으며, 은은한 립 메이크업과 또렷한 눈매가 깔끔한 인상을 완성했다. 뒤편으로는 어두운 톤의 문과 유리벽이 보이며, 간결한 배경이 인물의 스타일을 더 돋보이게 했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "귀엽소" "화사 하네요" "넘넘 예뻐요" 등의 댓글을 달았다. 안현모는 방송과 콘텐츠 활동을 이어갈 예정이다.한편 1983년생인 안현모는 한국외국어대학교 통번역대학원 국제회의통역 석사 출신으로 SBS에서 기자로 활동했었다. 또 안현모는 2017년 브랜뉴뮤직 대표 라이머와 결혼한 후 2023년 11월 파경을 맞았다. 이혼 이후에도 본업과 본업 외 활동을 활발하게 이어가고 있는 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr