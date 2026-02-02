TV텐 바로가기
그룹 BTS(RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 정국, 뷔)이 해외 일정 참석 차 2일 오후 인천국제공항을 통해 두바이로 출국했다.
왕의 귀환, BTS 완전체 출국 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지