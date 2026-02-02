홈 연예가화제 왕의 귀환, BTS 완전체 출국 [TV10] 입력 2026.02.02 23:39 수정 2026.02.02 23:39 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 BTS(RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 정국, 뷔)이 해외 일정 참석 차 2일 오후 인천국제공항을 통해 두바이로 출국했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 [종합] "결혼은 무슨" 심권호, '초기 간암' 치료 거부…결국 수술대 올랐다('사랑꾼') '야노시호♥' 추성훈, 누드 화보 찍었다…"모델료 0원. 통장에 돈 없어"('아근진') 대성, JYP 사옥 투어 하더니 혀 내둘렀다…천장까지 박진영 '자기애' 흔적 ('집대성') ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT