'♥열애설만 세 번' 제니, 또 터졌다…'환승연애'까지 끌어올렸다 '톱 5' 안착

/ 사진=Viu(뷰)

‘환승연애4’가 블랙핑크 제니의 지원사격에 힘입어 화려한 피날레를 장식했다.아시아를 대표하는 OTT 플랫폼 Viu(뷰)가 발표한 1월 4주차(1월 19일~1월 25일) 주간 차트에 따르면, '환승연애4'(영제: EXchange 4)는 홍콩 2위, 싱가포르 3위, 인도네시아 4위, 태국·말레이시아 6위를 기록하며 주요 아시아 국가 차트 상위권에 이름을 올렸다.특히 지난 21일 공개된 최종회에서는 글로벌 아이콘 블랙핑크 제니가 스페셜 게스트로 깜짝 등장해 화제를 모았다. 고정 패널 사이먼 도미닉과의 각별한 인연으로 성사된 이번 출연은 글로벌 팬들의 시선을 단숨에 사로잡으며, 프로그램의 피날레 화제성을 최고조로 끌어올리는 결정적 역할을 했다. 앞서 제니는 그룹 엑소 멤버 카이와 공개 열애했으며, 결별 후 가수 지드래곤, 그룹 방탄소년단 멤버 뷔와 연달아 열애설이 제기됐던 바 있다.이로써 ‘환승연애’ 시리즈는 시즌2부터 이번 시즌4까지 3연속 Viu 차트 ‘톱 5’ 안착이라는 기록을 세우게 됐다. 이는 단발성 흥행을 넘어서 아시아 현지 시청자들에게 신뢰받는 강력한 ‘스테디셀러 예능 IP’로 입지를 굳혔다는 평가다. 국경을 넘어 보편적인 공감을 자아내는 특유의 섬세한 서사와 감정선이 흥행의 원동력으로 분석된다.한편, 홍콩 PCCW가 운영하는 Viu(뷰)는 한국 콘텐츠를 아시아, 중동, 아프리카 등 글로벌 시장에 선보이는 아시아를 대표하는 OTT 플랫폼이다. 현재 ‘아너: 그녀들의 법정’, ‘블러디 플라워’, ‘천하제빵: 베이크 유어 드림’ 등 K-콘텐츠를 흥행시키고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr