사진 = 이나연 인스타그램

스포츠 아나운서이자 인플루서인 이나연이 고급미 가득한 미모를 자랑했다.최근 이나연은 자신의 인스타그램에 "대체 언제까지 추울 셈이여!!(슬슬 추위에 질려버린 겨울러버) 추워서 그런지 퍼자켓에 손이 엄청 갔는데, 이번 겨울에 저는 퍼자켓을 몇 개나 샀을까요…?퍼자켓들 다 너무 뚱뚱해서 옷장이 역대급으로 힘겨워요… 퍼자켓으로만 플리마켓 열어도 되겠셔"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 이나연은 벽돌 외벽과 작은 창이 있는 공간 앞에서 브라운 톤 퍼자켓을 걸치고 포근한 겨울 무드를 드러냈다. 블랙 이너와 레깅스에 롱부츠를 매치해 실루엣을 깔끔하게 정리했고 헤어밴드로 단정한 포인트를 더했다.손에는 휴대전화를 들고 크로스 형태의 체크 패턴 백을 매치해 캐주얼하면서도 정돈된 스타일을 완성했다. 다른 사진에서는 햇살이 비치는 야외에서 전신 포즈로 퍼자켓의 볼륨감을 강조하거나 고개를 살짝 돌려 자연스러운 분위기를 담아냈다. 실내 쪽에서는 큰 창 너머로 잔디와 야외 테이블, 겨울 산 풍경이 이어져 계절감이 한층 살아났다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "퍼자켓 다 너무 잘어울리고 이뻐요" "너무 예뻐" "진심 너무 스타일리쉬함" "영상 보고 너무 예뻐서 지금 광광 울어요" "몸매 짱 좋아 보여요" 등의 댓글을 달았다.한편 티빙 오리지널 '환승연애2'에 출연한 이나연은 자신의 유튜브 채널을 통해 서른 살을 기념해 어머니에게 선물 받은 명품 시계를 공개한 바 있다. 해당 제품은 세계 3대 명품 시계 브랜드로 꼽히는 데 가격만 5000만원 가까이 되는 것으로 알려졌다. 또한 이나연은 앞서 현재 시세 약 40억 원대로 알려진 서울 성동구 성수동의 고급 아파트에 거주 중인 사실을 밝혀 화제를 모은 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr