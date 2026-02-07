사진 = 이유비 인스타그램

배우 이유비가 상큼한 미모를 뽐냈다.최근 이유비는 자신의 인스타그램에 "붕어빵3개천원 뭐냐구!!!"라는 귀여운 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 이유비는 눈이 쌓인 거리와 건물 앞에 서서 베이지 컬러 패딩을 입고 포근한 분위기를 연출했다. 길게 늘어진 헤어와 얇은 금속 테 안경이 차분한 인상을 더했고, 스트라이프 패턴이 들어간 스커트와 베이지 톤 하의로 겨울 스타일링을 완성했다. 손에는 연핑크색 가방을 들었고, 가방에 달린 인형 키링이 귀여운 포인트가 됐다.이어진 사진에서는 붕어빵을 한 입 베어 문 채 카메라를 바라보는 모습, 눈 덮인 인도 옆에서 간식을 든 채 멈춰 선 전신샷까지 담기며 겨울 산책의 순간을 생생하게 전했다.이를 본 팬들은 "너무 귀여워" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "내 스타일이에요" "헉헉 왜케 이뿜" "항상 화려한 미모" 등의 댓글을 달았다. 이유비는 앞으로도 다양한 작품과 활동으로 팬들과 만날 예정이다.한편 1990년생으로 35세인 이유비는 2011년 MBN 시트콤 '뱀파이어 아이돌'로 데뷔했으며 배우 견미리의 딸, 그리고 이승기 아내인 이다인 언니로도 유명하다. 하지만 이승기는 장인이 주가 조작 혐의로 논란이 되자 처가와 절연하겠다고 선언했다. 이유비는 드라마 '세상 어디에도 없는 착한남자', '구가의 서', '함부로 애틋하게', '조선구마사', '유미의 세포들', '7인의 탈출', '7인의 부활' 등 다양한 작품에 출연해 열연을 펼쳤다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr