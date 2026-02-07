'67세 돌싱' 심형래, 안면거상 받았다…수술 한 달 만에 달라진 얼굴, "옛날 모습 보여주려고" ('데이앤나잇')

사진제공=MBN

개그맨이자 영화제작자 심형래(67)가 세간을 떠들썩하게 만든 ‘안면거상’ 수술 관련 솔직한 심정을 전한다.7일 오후 9시 40분 방송되는 MBN ‘김주하의 데이앤나잇’ 11회에서는 심형래가 최근 붕대를 감고 퉁퉁 부은 얼굴을 공개해 모두를 충격에 빠뜨린 ‘안면거상’ 수술 비하인드를 속 시원히 고백한다. 심형래가 자신의 영구 캐릭터로 팬들과 소통하는 유튜브를 진행하던 중 분장을 해도 예전 같은 느낌이 나지 않자 “옛날 영구의 본모습을 보여줘야겠다”라고 생각해 ‘안면거상’ 수술을 과감하게 시도했다는 것. 수술한 지 한 달 됐다는 심형래의 수술 후기에 이목이 쏠린다.심형래는 1989년 한국 영화 흥행 1위에 빛나는 ‘영구와 땡칠이’의 상상 초월 탄생 비화를 밝힌다. 심형래가 직접 시나리오 작업에 참여했던 ‘영구와 땡칠이’는 대본 완성에 1일, 제작에 2주가 걸린, 초스피드로 완성된 작품이라는 것. 더욱이 심형래는 뜨거운 반응을 얻었던 ‘영구와 땡칠이’로 아파트 1채 값이 500만 원이던 시절 출연료로 무려 2억 원을 받고, 100편 이상 CF를 찍었던 화려했던 전성기를 고백해 놀라움을 자아낸다.이어 118편의 영화에 출연 및 제작으로 나섰던 심형래는 2007년 개봉해 860만 관객을 동원했던 초대박 흥행 영화 ‘디워’의 성공과 성공 이후 있었던 우여곡절을 토로한다. 더불어 현재 제작 중으로 알려진 ‘디워2’에 대해 “올해 안에 ‘디워2’ 제작발표회를 할 것”이라는 야심찬 포부를 내비쳐 기대감을 높인다.반면 심형래와 김주하는 각각 ‘영구 흉내를 제안하는 자’와 ‘영구 흉내를 거부하는 자’로 변신해 끝없는 창과 방패 싸움을 벌인다. 심형래가 김주하에게 “띠리리~리리리”라는 특유의 영구 제스처를 함께할 것을 제안하는 데 이어 “너무 귀여울 것 같다”라며 영구가발을 써보는 것을 권유하지만 김주하는 그때마다 “아니 괜찮습니다!”라고 칼 거절해 웃음을 유발한다. 지칠 줄 모르는 심형래의 개그 제안을 김주하가 끝까지 방어할 수 있을지 궁금증이 증폭된다.원조 개가수(개그맨+가수) 출신인 심형래는 ‘김주하의 데이앤나잇’을 통해 특별한 ‘영구쇼’ 무대를 선사한다. 완벽하게 영구로 변신한 심형래의 폭소 만발 무대에 관심이 쏠린다. 마지막으로 이혼 15년 차인 심형래는 “바쁘다고 딸과 놀러 한 번도 못 가봤으니까”라며 떨어져 있는 딸을 향한 애절한 마음을 드러내 먹먹함을 남긴다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr