'한달 식비만 200만원' 김지선, '대학로 맛집' 사장서 결국 폐업까지…"버티기 힘들었다"

연예계 대표 '다산의 여왕' 개그우먼 김지선이 자영업을 하다 폐업을 했다고 밝혔다.최근 채널 '엄쑈'에는 김지선이 윤민희와 함께 '대학로 3대 떡볶이' 집을 찾아 나선 모습이 담긴 영상이 올라왔다.대학로에서 김지선은 "남편을 여기서 만났다. 남편이 대학로에서 가게를 하고 있을 때 내 동생이랑 시누이가 회사 친구였는데, 시누이가 '제 친오빠 만나 보실래요?'라고 물었다"고 남편과의 첫 만남에 대해 털어놨다.이어 김지선은 남편과 함께 운영하던 가게에 대해 "오징어 보쌈 요리를 팔았다. 여기가 옛날 우리 가게였다. 진짜 맛있었는데 오징어 값이 6배가 올라서 도저히 어떻게 해볼 수가 없었다"며 버티기 힘들었다고 폐업 이유를 밝혔다.한편 김지선은 '다둥이맘'으로 지난 2003년 동갑내기 남편과 결혼해 슬하 3남 1녀를 두고 있다. 특히 둘째 아들은 시바라는 예명으로 래퍼로 활동 중이다. 지난해 선우용여 유튜브 채널을 통해 얼굴에 피어싱 17개를 한 모습이 공개돼 화제를 모았다.앞서 김지선은 "한 달에 장 보는 비용만 200만 원이 든다. 장을 한번 보러 가면 어마어마하다. 세제 한 통 빼고는 다 먹을거리다. 최근 장 보러 갔을 때 66만 원이 나왔다"며 "집에 냉장고가 다섯 대다. 냉장고에 음식을 꽉꽉 채워 넣는데, 아이들이 한번 먹기 시작하면 태풍이 지나가듯이 금세 없어진다. 우유도 조그마한 우유를 마시는 게 아니라 1.8L 대용량으로 마시는데 벌컥벌컥 마신다"고 한 달 식비에 대해 언급한 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr