'놀면 뭐하니?' 유재석이 패션 자부심을 과시하며 주우재의 백바지 패션에 쓴소리를 한다.7일 방송되는 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'는 이불 밖은 위험해 편으로 꾸며진다. 이날 한자리에 모인 유재석, 하하, 허경환은 한파주의보에 백바지로 멋을 낸 주우재의 패션을 지적하며 그를 몰아간다.각자 패션에 대해 훈수를 두기 시작한 가운데 단정한 코트를 입은 유재석은 학부모 참관수업 패션, 하하는 절대 주눅들지 않는 영포티 패션으로 개성을 뽐낸다. 그 가운데 허경환만 애매한 포지션에 놓여 웃음을 자아낸다.이에 주우재는 슬금슬금 세 사람과 거리를 두면서 "여기에 낄 수 없다"고 투덜댄다. 주우재 놀리기에 가장 신난 유재석은 "우리 중에 최악이 너야", "원래 나이 들면 백바지가 당기지"라며 주우재를 역삼동 백바지로 몰아간다.울컥한 주우재는 "형들 때문에 내 채널 공신력이 다 떨어졌다"라면서 현재 운영 중인 패션 채널에 타격(?)을 준 요주의 인물로 유재석과 하하를 꼽는다. 주우재의 채널을 늘 염탐하던 유재석은 "얘가 나 때문에 라이브를 못 한다"라며 우쭐댄다. 또 "내가 의상 터치 좀 해줘야지"라면서 으스대 웃음을 더한다.'놀면 뭐하니?'는 이날 오후 6시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr