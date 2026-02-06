'정지선의 칼있으마'

'딤섬의 여왕' 정지선이 스승 중국대가 여경옥 앞에서 남편 이용우와의 풋풋했던 사내 연애 시절 뒷이야기를 공개하며 유쾌한 입담을 뽐냈다.정지선 셰프가 운영하는 유튜브 채널 '정지선의 칼있으마'에서는 '두둥!정지선 금쪽이 시절 최초 공개합니다'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 정지선의 요리 스승이자 여경래의 친동생인 여경옥이 출연해 정지선의 신입 시절을 회상했다. 정지선은 과거 여경옥의 매장에서 근무하던 시절을 떠올리며 당시 홀 직원이던 남편 이용우를 처음 만났던 인연을 언급했다.여경옥은 당시 정지선이 몸이 좋지 않아 조퇴해야 했던 날을 떠올리며 "업장이 바빠 직접 갈 수 없어 이용우에게 택시를 태워 정지선을 집까지 데려다주라고 지시했다"고 밝혀 두 사람 사이의 결정적 계기를 폭로했다. 이에 당황한 정지선은 기억이 나지 않는 듯 어색한 반응을 보여 현장을 웃음바다로 만들었다.여경옥은 당시 이용우가 많은 여직원의 관심을 한 몸에 받았던 인기남이었다는 사실을 전하며 정지선과의 비밀 연애를 전혀 눈치채지 못했다고 회상했다.사내 연애에 대한 견해를 묻는 질문에 여경옥은 "본인들의 선택을 존중하며 굳이 반대할 이유가 없다"는 소신을 밝혔으나 정지선은 오히려 "현재 본인은 사내 연애를 강력히 반대하는 입장이다"라고 단호하게 말해 웃음을 안겼다.여경옥은 본인 역시 6년 동안 철저히 숨긴 끝에 사내 결혼에 성공했다는 반전 과거를 고백하며 정지선의 모순된 소신에 일침을 가했다.정지선은 스승 여경옥의 날카로운 폭로에 시종일관 진땀을 흘리면서도 사내 연애 사실을 끝까지 숨기려 노력했던 당시의 치열했던 상황을 전했다.여경옥은 "정지선이 그렇게 연애 사실을 잘 숨길 줄 몰랐다"며 제자의 철두철미함에 혀를 내둘렀고 두 사람의 티격태격하는 사제 간의 호흡은 시청자들에게 신선한 재미를 선사했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr