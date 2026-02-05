사진 = '김정난' 유튜브 채널 캡처

드라마 속 환상적인 호흡으로 시청자들을 사로잡고 있는 남지현과 문상민이 촬영 현장의 생생한 에피소드를 공개하며 작품에 대한 기대감을 높였다.배우 김정난이 운영하는 유튜브 채널 '김정난'에서는 '시작부터 키스라니요,,, 키스씬부터 영혼 체인지까지 비하인드 탈탈 털고간 남지현×문상민 '은애하는 도적님아' 썰 대잔치'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 KBS 2TV 토일드라마 '은애하는 도적님아'의 주역인 남지현과 문상민이 출연해 선배 김정난과 따뜻한 식사를 나누며 진솔한 대화를 나눴다.화제를 모았던 1회 키스신에 대해 남지현은 "벚꽃 시즌에 맞춰 촬영해야 했기에 3월 초 시작 직후인 4월 중순에 일찍 찍게 됐다"고 비하인드를 밝혔다.이에 김정난은 배경이 예쁠 때 찍어야 제맛이라며 너스레를 떨다가도 본인의 표현이 다소 올드했다며 자폭해 현장을 웃음바다로 만들었다. 남지현은 극 중 문상민이 연기하는 열이 캐릭터가 거침없는 직진 매력을 선보이는 '플러팅 장인'으로 활약할 것임을 예고해 궁금증을 자아냈다.작품의 핵심 설정인 영혼 체인지 연기에 대한 고충도 가감 없이 털어놨다. 공중파 첫 주연을 맡아 긴장감이 컸다는 문상민은 "남지현의 탁월한 화술 능력치를 따라가는 것이 가장 힘들었다"며 상대 배우의 세밀한 연기 포인트를 잡기 위해 끊임없이 대화하고 관찰했음을 고백했다.남지현 역시 대본을 읽을 때마다 상황이 헷갈려 여러 번 복기해야 했던 경험을 언급하며, 서로의 캐릭터를 완벽히 구현하기 위해 촬영 전 감독 및 작가와 깊이 있는 리딩 과정을 거쳤다고 덧붙였다. 두 사람은 서로의 편집본을 공유하며 캐릭터의 일관성을 유지하기 위해 치열하게 노력했음을 강조했다.과거 주말 드라마에서 긴 시간 호흡을 맞췄던 김정난과 남지현의 10년 만의 재회도 훈훈함을 더했다. 김정난은 과거 아기 같았던 남지현이 어느새 성숙한 배우로 성장해 다시 만난 것에 대해 남다른 감회를 전했고 남지현은 리딩 현장에서 김정난이 본인을 따뜻하게 반겨주던 순간을 회상하며 감격해했다.김정난은 입봉 작가의 탄탄한 대본과 드라마가 주는 훌륭한 메시지를 극찬하며 현재 불고 있는 긍정적인 입소문이 시청률 폭발로 이어질 것이라는 확신을 내비쳤다.평소 긴장을 많이 한다는 문상민은 최근 진행된 홍보 일정과 토크쇼 출연 당시의 떨림을 고백하기도 했다.남지현 또한 아이와 함께하는 촬영을 앞두고 경험이 없어 긴장했던 속내를 드러냈으나 김정난은 베테랑 배우인 남지현의 겸손함에 박수를 보내며 후배들을 격려했다.로맨스와 판타지를 넘나들며 시청자들에게 심쿵 포인트를 선사하고 있는 '은애하는 도적님아'는 중반부로 접어들며 더욱 예측 불허한 전개와 감동적인 서사를 선보일 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr