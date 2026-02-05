사진=하정우 SNS

배우 하정우(49)가 배우 겸 패션·뷰티 인플루언서로 활동 중인 차정원(36)과 열애를 인정한 가운데, 하정우의 유니크한 스타일이 주목받고 있다.하정우는 지난 4일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 하나의 게시물을 공유했다.공유된 게시물 속에는 하정우가 오는 3월 14일 방송 예정인 tvN 드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법' 대본 리딩에 한창인 모습. 특히 그는 현장에 물안경과 유사한 디자인과 두꺼운 테를 자랑하는 유니크한 안경을 착용하고 있어 눈길을 끌었다.하정우는 지난 4일 11살 연하 차정원과의 열애 사실을 인정했다. 1978년생인 하정우는 2003년 데뷔해 영화 '추격자', '항해', '범죄와의 전쟁: 나쁜놈들 전성시대', '베를린', '암살', '신과함께' 시리즈 등에 출연했다. '롤러코스터', '허삼관', '로비', '윗집 사람들' 등 연출작을 직접 선보이기도 했다.차정원은 2012년 영화 '무서운 이야기'로 데뷔했다. 이후 드라마 '그녀는 예뻤다', '수요일 오후 3시 30분', '당신이 잠든 사이에', '특별근로감독관 조장풍', '유별나! 문셰프'와 영화 '폭락' 등 작품에 출연했다. 현재는 유튜브를 비롯해 패션과 뷰티 인플루언서로 활동하며 젊은 여성들에게 많은 인기를 받고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr