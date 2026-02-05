사진=발레학원 SNS

방송인 신동엽의 딸이 서울대학교와 한국예술종합학교에 합격했다는 소식이 전해진 가운데, 그의 연습 영상이 화제가 되고 있다.지난달 13일 신동엽의 딸이 다니고 있는 발레 학원 인스타그램 계정에는 "신지효(선화예고3)"라는 짧은 문구와 함께 하나의 영상이 게재됐다.공개된 영상 속에는 신동엽의 딸이 연습 삼매경에 한창인 모습. 긴 팔과 다리 그리고 늘씬한 몸매와 유연함이 눈길을 끌었다.이를 본 누리꾼들은 "몸매 자체가 발레하라고 만들어졌다", "어쩜 이리 예쁘게 잘 키웠는지", "동엽님 밥 안 먹어고 배부르시겠어요", "연습은 하면 되지만 체형은 바꿀 수 없는데 타고 났네" 등의 반응을 보이고 있다.신동엽의 딸은 합격한 두 학교 중 서울대학교 사범대학 체육교육과를 최종 선택한 것으로 알려졌다.한편 신동엽은 2006년 선혜윤 PD와 결혼해 슬하에 딸 신지효 양, 아들 신규완 군을 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr