배우 김승수(55)가 급성 대상포진 바이러스 침투로 인해 뇌 마비와 실명이라는 절체절명의 위기를 겪었던 사연을 고백했다.5일 방송된 KBS2 예능프로그램 '옥탑방의 문제아들'에는 김승수, 소이현이 출연했다.이날 방송에서 김승수는 대상 포진으로 사망 직전까지 간 적이 있다고 밝혔다. 그는 "중국 출장을 다녀왔는데 많이 무리를 하긴 했다"며 운을 뗐다.이어 김승수는 "긴장이 풀려 술을 한 잔 마시고 잤다. 다음날 일어났는데 얼굴에 뾰루지가 났더라. 근데 4~5시간 만에 얼굴에 번지기 시작하는 거다"고 말해 충격을 안겼다.알고 보니 대상 포진 바이러스가 급성으로 번졌던 것. 그는 "얼굴 절반은 수포로 뒤덮였다. 포크로 얼굴을 긁는 느낌이었다. 가만히만 있어도 '아악' (너무 아파서) 신음 소리가 나더라"고 당시 고통스런 상황을 떠올렸다.서둘러 병원에 간 김승수는 "대상포진 균이 뇌로 들어가면 반신마비가 될 수 있고 눈으로 침투하면 실명이 올 수도 있다고 하더라. 침투하는 부위의 기능을 마비시키는 거였다. 의사 선생님이 각막까지 침투한 것 같다고 해서, 15일간 누워만 지냈다"고 얘기했다.그가 고통스러운 상황에서 깨달았던 것은 "인생을 되돌아보게 됐다. 건강에 자만했다가 큰 경험을 하게 됐다"고 털어놨다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr