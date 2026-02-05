이미지 크게보기 사진 = MBN '특종세상'

'12년 차' 무속인이 된 배우 정호근이 20년째 별거 중이라며 두 아이를 먼저 떠나 보낸 사연을 밝혔다.5일 방송된 MBN '특종세상'에는 1984년 데뷔한 정호근은 드라마 '여인천하', '선덕여왕', '광개토대왕' 등에서 카리스마 넘치는 연기로 대중들에게 얼굴을 알렸다.이날 방송에서 정호근은 화려했던 배우 생활을 뒤로하고 10년째 신당에서 생활하는 이유를 털어놨다. 신내림을 받게 된 계기에 대해 정호근은 "몸 이곳저곳이 아팠다. 어떨 때는 귀에서 계속 소리가 들렸더. 벌 날리는 소리처럼. 하루 종일 들려서 괴로웠다"고 털어놨다.그는 "저와 가장 가까운 제 친할머니께서 신의 제자셨다. 저희 집안은 신의 환란으로 인해서 굉장히 시련이 많았던 집안이다. 맨 처음엔 누나, 그다음엔 여동생, 그다음이 저다. 신의 환란이 한 사람만 되더라도 집안이 난리 법석이 되는데 우리는 세 사람이 그랬다"고 가족사의 비극도 설명했다.또한 20년째 별거 중이며 정호근은 "중매로 만난 아내에게 첫눈에 발해서 결혼했다. 1남 2녀를 낳았다"며 지금은 가족들을 미국으로 보냈다고.그는 "막내까지 5남매였다. 우리 애는 폐동맥 고혈압이었다. 그러다가 심장까지 안 좋아졌다. 살더라도 명이 그다지 길지 못했을 것이고, 일반인처럼 살 수 없었던 병을 갖고 태어난 아이였다"고 말문을 열었다.이어 "첫아이 잃어버리고 막내아들은 낳은 지 3일 만에 내 품에서 갔다. 가끔 제 큰딸하고 막내아들이 보고 싶어진다. 그 일이 있은 지 벌써 20년이 지났는데 그래서 부모들은 자식을 가슴에 묻는다는 것이다"며 20년째 잊지 못하는 자식들에 대한 그리움을 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr