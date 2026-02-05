이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'

'나는 솔로' 28기 광수가 이수만의 러브콜을 거절했던 사연을 밝혔다.5일 '밉지않은 관종언니'에는 "나솔 28기 부잣집 광수♥치과의사 정희 한달 동안 헤어졌던 이유(레전드 돌싱)"라는 제목의 영상이 올라왔다.영상 속 광수는 '나는 솔로' 돌싱 특집에서 커플이 된 정희와 함께 다정한 모습으로 등장했다.특히 광수는 '나는 솔로' 출연 당시 3선 국회의원 아들로 화제가 된 바 있다.이날 광수는 최초 고백이라며 "유학 가기 전, 이수만 선생님에게 직접 러브콜을 받았다"고 밝혀 모두를 놀라게했다. 심지어 당시에는 H.O.T가 데뷔하기 전이었다고.광수는 "힙합에 빠져 힙합 옷 입고 다니다가, 압구정에서 이수만 선생님이 한창 다니실 때 직접 픽업을 당했다"며 "유영진 선생님이 계신 방배동으로 가서 춤도 췄다"고 당시를 떠올렸다.이지혜 남편은 "왜 진척이 안 됐을까"며 궁금해했고, 광수는 "저는 생각이 없었다. 오히려 저를 꼬시셨다"고 털어놨다. 광수는 "부모님도 직접 설득하겠다고 했다. 그런데 저는 그냥 유학을 가고 싶었다"며 "지금 생각하면… 진짜 미쳤던 거다"고 이수만의 러브콜을 거절한 것에 대한 후회를 내비쳤다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr