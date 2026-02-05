그룹 에이티즈/사진=텐아시아 조준원 기자 @wizard333

그룹 에이티즈 성화가 군 입대 시기에 대한 질문에 답했다.에이티즈는 5일 오후 4시 서울 영등포구 페어몬트 앰버서더 서울에서 미니 13집 'GOLDEN HOUR : Part.4' 발매 기념 기자 간담회를 열었다.성화는 군 입대 시기에 관한 질문에 "대한민국 국민으로서 당연한 의무라고 생각한다. 때가 될 때 갈 예정이다. 올해 재계약을 한 만큼 입대 이후의 모습도 그려보곤 한다. 시기에 구애받지 않고 성실히 임한 뒤 돌아오고자 한다"고 밝혔다. 1998년생인 성화와 홍중은 멤버 중 가장 먼저 군 입대를 할 것으로 추측된다.에이티즈의 새 미니 앨범 'GOLDEN HOUR : Part.4'는 폭풍의 한가운데서도 신념을 붙들고 앞으로 나아가려는 에이티즈의 의지를 담은 앨범이다. 이 앨범에는 타이틀 곡 'Adrenaline'을 포함해 총 5곡이 수록돼 있다. 'Adrenaline'은 에이티즈의 폭발적인 에너지를 보여주는 곡으로 강렬한 EDM 사운드를 특징으로 한다.한편, 에이티즈의 미니 13집 'GOLDEN HOUR : Part.4'는 오는 6일 오후 2시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr