텐아시아 DB

사진 제공 : KBS 2TV

전 골프선수 박세리와의 결혼설로 곤욕을 치렀던 배우 김승수가 급성 대상포진으로 생명에 위협을 느꼈다.오늘(5일) 방송되는 KBS2 <옥탑방의 문제아들>에는 배우 김승수와 소이현이 출연한다.먼저 ‘국민 대표 솔로남’ 김승수가 솔로의 고충을 털어놓는다. 김승수는 ‘2010년 이후 연애 경험이 없다“라고 밝혀 옥탑방 MC들을 충격에 빠뜨렸다. 이에 소이현은 ’김승수가 이성과 만날 기회는 많았는데 눈이 높아 연애를 하지 못한 것‘이라며 김승수가 솔로인 이유를 지적했는데. 이에 김승수는 눈이 높은 게 아니라 나이가 들수록 이상한 자격지심이 생긴다며 장기 솔로의 심경을 고백했다. ”이성과 함께 있을 때, 내 호의가 타인의 눈에 사심으로 보일까봐 자연스레 자리를 피하게 된다“라며 이성과의 만남이 힘들어진 이유를 밝힌 것.뒤이어, 김승수는 “급성 대상포진으로 인해 사망 직전까지 갔다”라며 생명의 위협을 느꼈던 순간을 밝혀 옥탑방 MC들을 깜짝 놀라게 했다. 얼굴의 절반이 수포로 뒤덮여 대상포진을 진단받은 김승수는 극심한 통증으로 15일 내내 앓는 소리를 내며 누워지냈다고 밝혔다. 심지어 대상포진 바이러스가 각막까지 퍼졌을 수도 있다는 진단에 실명 위기에 처할 뻔했다는데. 죽음의 문턱까지 다녀온 김승수가 깨달은 인생 교훈은 무엇일지.한편, 배우 인교진과 결혼해 어느덧 결혼 12년 차에 접어든 소이현은 최수종·하희라, 션·정혜영 부부를 잇는 ‘대한민국 3대 결혼 장려 부부’로 불리고 있는 것에 대해 부담스럽다고 밝혀 눈길을 끈다. 인교진·소이현 부부는 최근 옥탑방에서 “최수종과 의 마지막 키스는 어제”라고 밝힌 하희라를 보고 “대단하다”라며 혀를 내둘렀다고. 이에 짓궂은 옥탑방MC들이 소이현에게 “(인교진과) 마지막 키스는 언제냐”고 묻자, 최수종·하희라 부부와 결이 다르다고 밝힌 소이현은 한참을 고민한 끝에 입을 뗐는데. 이들의 근황은 오늘(5일) 저녁 8시 30분 옥탑방의 문제아들에서 공개될 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr