'흑백2' 유명 셰프, 위생 논란 불거졌다…유통기한 지난 식재료에 성에만 가득 ('홈즈')

사진제공=넷플릭스

삐딱한 천재 이찬양 셰프의 집 냉장고가 공개된다.5일 오후 10시 방송되는 MBC 예능 ‘구해줘! 홈즈’(이하 ‘홈즈’)에서는 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사 2’에 출연한 셰프들의 레스토랑과 집으로 임장을 나선다.이날 방송에는 ‘흑백요리사 1’의 ‘요리하는 돌아이’ 윤남노 셰프와 ‘중식 여신’ 박은영 셰프가 연예계 대표 맛잘알 김숙과 함께 출연, ‘흑백요리사’ 셰프들의 레스토랑이 밀집한 이른바 ‘흑백세권’을 직접 탐방한다.세 사람은 용산과 강남 일대를 차례로 방문하며 상권을 살펴보고, 특히 용산에서는 ‘흑백요리사 2’ 주역 셰프들의 레스토랑은 물론 실제 거주 공간까지 임장에 나선다. 지금껏 공개된 적 없는 ‘흑백요리사’의 비하인드 스토리도 공개될 예정이다.세 사람의 다음 임장지는 청담동 레스토랑에서 근무 중인 ‘삐딱한 천재’ 이찬양 셰프의 집. 이찬양 셰프는 강남에서 일하고 있지만, 일상의 감성을 중시해 6년째 용산구에 거주 중이라고 해 눈길을 끈다. 그는 일터에서의 프로페셔널한 모습과는 180도 다른 반전 일상을 공개해 모두를 놀라게 한다.냉장실에는 유통기한이 훌쩍 지난 식재료들이 가득하고, 냉동실에는 두껍게 쌓인 성에 탓에 식재료를 꺼내는 것조차 쉽지 않은 상황. 이를 지켜보던 윤남노 셰프는 “셰프들은 가게 냉장고에만 예민하고 집에서는 다르다”고 설명해 공감을 자아낸다. 일과 일상을 철저히 분리한 셰프들의 현실적인 반전 매력이 웃음을 더한다.이찬양 셰프의 특제 라면 레시피도 공개된다. 그는 집에서는 라면 외에는 거의 요리를 하지 않아 “가스비가 100원 나올 정도”라고 밝혀 웃음을 자아낸다. 대신 업장에서 끓여 먹는 그만의 라면 레시피를 직접 선보였고, 이에 윤남노 셰프와 박은영 셰프는 안대를 착용한 채 심사위원으로 나선다. “나 라면 숏폼 머신인 거 알지?!”라며 라면 권위자를 자처한 윤남노 셰프는 이찬양 셰프의 특제 라면 국물을 한 입 맛보자마자 “더 달라”고 외쳤다는 후문. 과연 그의 특제 라면은 두 셰프의 입맛을 사로잡을 수 있을지 그 레시피의 정체에 관심이 집중된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr