그룹 에이티즈/사진=텐아시아 조준원 기자 @wizard333

그룹 에이티즈가 재계약을 체결하기까지 큰 고민이 없었다고 고백했다.에이티즈는 5일 오후 4시 서울 영등포구 페어몬트 앰버서더 서울에서 미니 13집 'GOLDEN HOUR : Part.4' 발매 기념 기자 간담회를 열었다.윤호는 재계약을 체결한 데에 대해 "저희에겐 재계약이란 주제가 크게 무겁게 다가오지 않았다. 에이티니에게 많은 모습 많은 무대 보여드릴 생각뿐이었다. 우리의 매순간이 골든아워라고 생각해서 끊임 없이 성장하는 모습만 보여드리고 싶다"홍중은 "어떤 시리즈를 '파트4'까지 끌고 온 적이 많지 않다. 팬들도 의아해 하더라. 지난 세 시리즈를 통해 음악적인 시도를 많이 하고 배움이 많았다. 각자 캐릭터의 변화가 크기도 했다. 골든 아워를 여기서 끝내는 게 아니고, 재계약을 하고 이 빛나는 순간을 에이티니와 함꼐하잔 의미로 네 번째 시리즈를 기획했다"에이티즈의 새 미니 앨범 'GOLDEN HOUR : Part.4'는 폭풍의 한가운데서도 신념을 붙들고 앞으로 나아가려는 에이티즈의 의지를 담은 앨범이다. 이 앨범에는 타이틀 곡 'Adrenaline'을 포함해 총 5곡이 수록돼 있다. 'Adrenaline'은 에이티즈의 폭발적인 에너지를 보여주는 곡으로 강렬한 EDM 사운드를 특징으로 한다.한편, 에이티즈의 미니 13집 'GOLDEN HOUR : Part.4'는 오는 6일 오후 2시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr