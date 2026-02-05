그룹 에이티즈/사진=텐아시아 조준원 기자 @wizard333

그룹 에이티즈 산이 안무에 참여했다고 밝혀 관심을 끌었다.에이티즈는 5일 오후 4시 서울 영등포구 페어몬트 앰버서더 서울에서 미니 13집 'GOLDEN HOUR : Part.4' 발매 기념 기자 간담회를 열었다.또 이날 홍중은 "산이 이번 안무에 전반적으로 참여했다"고 밝혔다. 그러자 산은 이번 안무 포인트로 "이번 아드레날린이 곡 제목인 만큼 직관적으로 혈류가 솟구치는 모습을 표현하고자 했다. 목을 짚거나 손목에 피가 흐르는 걸 보여주는 그런 식이다. 거기에 집중을 많이 했다"고 설명했다.에이티즈의 새 미니 앨범 'GOLDEN HOUR : Part.4'는 폭풍의 한가운데서도 신념을 붙들고 앞으로 나아가려는 에이티즈의 의지를 담은 앨범이다. 이 앨범에는 타이틀 곡 'Adrenaline'을 포함해 총 5곡이 수록돼 있다. 'Adrenaline'은 에이티즈의 폭발적인 에너지를 보여주는 곡으로 강렬한 EDM 사운드를 특징으로 한다.한편, 에이티즈의 미니 13집 'GOLDEN HOUR : Part.4'는 오는 6일 오후 2시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr