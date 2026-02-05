사진=영화 '왕과 사는 남자'

사진=영화 '왕과 사는 남자'

사진=영화 '왕과 사는 남자'

배우 정진운이 영화 '왕과 사는 남자'에서 동지중추원사 역을 맡아 충성심과 용맹함을 증명하며 깊은 인상을 남겼다. 앞서 그는 2008년 JYP엔터테인먼트가 기획한 그룹 2AM으로 데뷔했으며, 경리와 4년간 공개 연애하다가 2021년 연인 관계의 마침표를 찍었다.영화 '왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 담은 영화이다.역사에 기록되지 않은 유배지에서의 시간을 그려내며, 영화는 권력의 소용돌이 속에서도 왕과 백성, 신분과 위치를 넘어 각자의 자리에서 '의(義)'를 실현하려 했던 인물들의 모습을 조명한다.정진운이 분한 동지중추원사는 금성대군(이준혁 분)과 뜻을 함께하는 인물로, 시대의 흐름 앞에서도 끝까지 신념을 굽히지 않는 강직한 관료다. 그는 자신의 안위보다 전하를 향한 충성과 대의를 우선시하며, 영화 속에서 '의로운 선택'이 무엇인지를 상징적으로 보여주었다.정진운은 흔들림 없는 눈빛과 거친 숨결로 인물의 결의를 표현하며, 충심을 행동으로 설득력 있게 완성했다. 이번 역할을 통해 절개와 지조를 밀도 있게 쌓아 올린 그의 연기는, 강직한 태도로 동지중추원사라는 인물을 완벽히 소화해내며 작품이 품은 메시지를 한층 단단하게 지탱했다.매 작품 새로운 얼굴을 보여주며 연기 스펙트럼을 넓혀온 정진운은 '왕과 사는 남자'를 통해 또 하나의 인상적인 캐릭터를 완성했으며, 이러한 행보 속에 그가 앞으로 보여줄 연기에 귀추가 주목된다.'왕과 사는 남자'는 절찬 상영 중이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr