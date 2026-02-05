사진=텐아시아DB

사진제공=MBC

이병헌과 결혼한 배우 이민정이 MBC 오디션 끝장전 '1등들' 첫 녹화 소감을 전했다.오는 15일 첫 방송되는 MBC 신규 예능 프로그램 '1등들'은 역대 수많은 음악 오디션의 1등들이 모여 1등 중의 1등을 가리는 오디션 끝장전이다. 평소 오디션 마니아라고 불릴 만큼 노래를 좋아하는 이민정이 생애 첫 음악 예능 MC를 맡았다.'1등들'은 최근 첫 녹화를 진행했다. 현장에는 진행을 맡은 이민정, 붐과 함께 패널로 백지영, 허성태, 김용준(SG워너비), 박지현, 김채원(르세라핌)이 함께했다. 아직 어떤 1등 가수들이 무대에 올랐는지 공개되지 않은 가운데, 예고 속 MC 이민정의 뜨거운 눈물이 포착됐다.이와 관련 이민정은 "귀호강 한다는 생각으로 임했다. 순위를 정할 수 없는 가창력 1등 가수들이 무대를 펼치기 때문에 녹화 내내 행복했다"고 첫 녹화 소감을 밝혔다. 이어 "'1등들'은 다른 오디션 프로그램들처럼 누가 떨어지고 누가 살아남는지가 중요한 프로그램이 아닌 것 같다. 이번에는 이 가수가 무대를 집어삼키고 다음에는 또 다른 가수가 사람들을 울리는, 무대가 주는 감동이 중요한 프로그램이라는 생각이 들었다"고 말했다.이민정은 '1등들'을 통해 생애 첫 음악 예능 MC를 맡게 된 이유도 공개했다. 이민정은 "평소 오디션 프로그램, 음악 듣는 것을 정말 좋아하는 편이다. 또 음악이 사람들에게 가장 힐링이 되는 힘을 가지고 있다고 생각해서 반갑게 출연을 결정했다"라며 "처음 시도하는 장르라 떨리는 부분도 있지만, 가수가 주인공인 무대인 만큼 그분들이 빛날 수 있도록 최선을 다하겠다"고 설명했다.'1등들'은 15일 오후 8시 50분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr