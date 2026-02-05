/ 사진=텐아시아 DB

배우 조인성이 소신 발언을 했다.4일 공개된 '유튜브 하지영'에는 배우 조인성이 출연해 연기와 인생에 대한 진솔한 이야기는 물론 평범한 일상과 재치 있는 답변을 했다.2월 11일 개봉하는 영화 '휴민트'에 출연한 조인성은 이날 영상에서 연기에 대한 자신의 태도를 이야기하며 "작품 활동은 나에게 생존이었다"고 말해 깊은 인상을 남겼다. 또한 과거를 돌아보며 "작품에 대한 평가가 좋지 않으면 내 삶이 사라질 수도 있다고 느꼈다"고 솔직히 털어놨다. 이어 "지금은 예전보다 여유가 생겼지만, 결과에 대한 책임감은 그때나 지금이나 같다"며 연기에 임하는 무게감을 전했다.인간관계에 대한 이야기도 이어졌다. 조인성은 후배와 스태프를 대할 때 가장 중요하게 생각하는 기준으로 '거리'를 꼽으며, "도와주는 것도 중요하지만 먼저 지켜본다. 상대가 도움을 청하지 않았을 때 다가가는 건 오히려 실례가 될 수 있다"고 말했다. 필요할 때 최소한의 방식으로 다가가려 한다는 조인성의 답변은, 조심스럽지만 책임감 있는 태도로 공감을 자아냈다.하지영은 과거 영화 '비열한 거리'의 단역 배우 시절, 조인성이 건넸던 배려를 떠올렸다. 이에 조인성은 데뷔 초 연기가 어떻게 진행되는지도 모른 채 낯선 환경 속에서 홀로 촬영에 임해야 했던 시절을 떠올리며 "내 안에 트라우마가 있는 것 같다"고 털어놨다. 이어 "아마 (하지영의 모습이) 내 모습 같아서 그렇게 얘기하지 않았을까"라고 회상했다.한편, '있다 없다' 게임에서는 일상적인 질문이 이어지며 조인성의 또 다른 면도 드러났다. 조인성은 "깔창 깔아본 적 없다" "얼굴로 져본 적 있다" "거울 보다가 흐뭇하게 웃어본 적 있다" 등 외모와 습관, 루틴에 대한 질문에도 솔직하게 답했다.또한 조인성은 "본인이 나온 장면을 보다가 채널을 돌린 적이 '있다'"고 고백했다. 자신의 작품을 다시 보기 어려운 이유에 대해 "시험대에 오르는 느낌"이라며, 결과를 기다리던 순간의 초조함과 긴장감을 떠올리며 화려함 뒤에 숨은 배우의 불안과 무게를 진솔하게 털어놨다.조인성은 현재의 자신을 표현하는 단어로 '평범함'을 꼽았다. 이에 하지영이 의아해하자 "평범하다는 건 굉장히 대단한 것이라 생각한다"라며 "수많은 경험이 쌓여온 것이라는 의미. 그 속의 지혜를 배울 수밖에 없다"라는 설명으로 고개를 끄덕이게 했다.마지막으로 조인성은 2026년의 나에게 하고 싶은 한마디로 "할 말 없다"라고 전해 눈길을 끌었다. 새해라고 새로운 것을 추구하는 것 보다 충실히 살다 보면 2027년이 되고 시간이 흐른다는 것. 조인성은 "내년에도 똑같을 것. (나에게 할 말은) 감성적인 것 같다"라고 덧붙여 웃음을 더했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr