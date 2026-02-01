진화, 함소원과 동거 중…母 선 자리 잡아 압박 "애 딸린 이혼남 누가 만나" ('동치미')

이미지 크게보기 사진 = MBN '속풀이쇼 동치미'

이미지 크게보기

이미지 크게보기 사진 = MBN '속풀이쇼 동치미'

함소원과 전 남편 진화가 동거 중인 가운데 진화가 선자리가 들어왔다고 고백했다.31일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에는 함소원이 전 남편 진화와의 재결합을 위해 노력 중인 근황이 공개됐다.두 사람은 현재 동거 중으로, 딸 혜정이와 함께 일상을 보냈다. 하지만 재결합 과정에는 뜻밖의 벽이 있었다. 진화의 어머니가 직접 선 자리를 잡으며 압박을 넣은 것.어머니는 "당장 중국으로 돌아와! 너 안 오면 내가 찾으러 간다"며 "너 안 오면 선을 어떻게 보냐"고 폭탄선언을 했다. 이를 스튜디오에서 지켜본 함소원은 "지금 처음 알았다. 전 시어머니께서 여자 이야기를 구체적으로 하는 건 머리속에서 한대 맞은 느낌이다"고 충격을 받은 모습을 보였다.함소원은 전 남편 진화의 선 자리를 알기 전 재결합 의사를 보였던 바. 진화는 "선 얘기 하지 마라. 내가 알아서 한다"며 "요즘 애 딸린 이혼남을 누가 만나냐. 다른 여자 만날 생각 없다"고 거절했다.어머니가 "내가 보낸 사진이나 문자는 봤냐. 상대방 쪽에서는 상관없다고 한다"며 선 자리 압박을 했다. 통화를 마치고 진화는 제작진과의 인터뷰에서 "엄마 친구 딸을 소개받았다. 선 보라는 여자가 두 명이 있다"고 밝혔다.전 시어머니의 속내를 알고 함소원은 "내심 같이 사는 거를 원하시지 않을까 생각했는데 워낙 제 편을 많이 들어주셨었는데"며 섭섭한 마음을 드러냈다. 또 함소원은 "솔직히 당분간은 선 안 봤으면 좋겠다"고 솔직하게 속마음을 털어놨다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr