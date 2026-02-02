아덴 조/ 사진 제공=웨이브나인

배우 아덴 조가 안효섭과 투샷 가능성을 열어뒀다.아덴 조는 지난 달 30일 서울 강남구 모처에서 인터뷰를 열었다.아덴 조는 앞서 가수 겸 배우 차은우와 함께 '케데헌' 속 주역 진우와 루미의 듀엣곡 '프리'를 커버했다. 이에 진우 역 목소리 연기를 맡은 안효섭과의 투샷을 향한 바라는 목소리가 꾸준히 이어지고 있다.아덴 조는 "안효섭 배우와도 같이 콘텐츠를 찍고 싶었는데, 스케줄이 안 맞았다. 언젠가는 같이 커버나 퍼포먼스를 해보면 좋겠다는 생각이 있다. 기회가 생길 것 같기도 하다"고 말해 기대감을 키웠다.한편, 아덴 조는 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' (이하 '케데헌')의 주역인 루미 역 목소리를 맡았다. 아덴 조는 첫 목소리 연기 도전임에도 불구하고 캐릭터의 감정과 개성을 섬세하게 표현해내며 평단과 관객 모두에게 깊은 인상을 남겼다. 특히 한국적 정서를 담은 장면과 유머러스한 디테일을 자연스럽게 소화해 작품의 몰입도를 높였다는 평가를 받았다.그 결과 아덴 조는 지난 26일(현지시각)에는 2025 노스캐롤라이나 영화비평가협회(NCFCA) 시상식에서 베스트 보컬 퍼포먼스 인 애니메이션·믹스드 미디어(Best Vocal Performance in Animation or Mixed Media) 부문에서 수상했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr