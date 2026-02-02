사진=이주미 SNS

'하트시그널'을 통해 이름과 얼굴을 알렸던 변호사 겸 유튜버 이주미가 근황을 알렸다.이주미는 지난 1일 자신의 인스타그램에 "1월 결산: 갭이어 이야기"라는 문구와 함께 장문의 글을 게재했다."여러분 무탈히 잘 지내시나요"라며 안부를 물은 그는 "저는 꽤 잘 지내고 있습니다. 1월 1일자로 법무법인에서 퇴사를 했고, 유튜브도 쉬고 있어요. 완전한 백수입니다"라고 근황을 밝혔다.이어 그는 "여러분의 안부를 물으며 제 백수생활의 시작과 끝을 전하고 갑니다"라며 가장 먼저 한 것으로 밀린 연락과 약속 등으로 관계를 정리했다고 알렸다. 이어 그는 "짧은 30여년 인생에 벌써 두 번째 갭이어"라며 "두렵고 공허한 시간을 편안하고 만족스러운 시간으로 보내기 위해, 나에겐 무엇이 필요한가 매일 질문을 던지면서 지내고 있다"고 전했다.그러면서 이주미는 "아무래도 아직 연초니까요 여러분, 달릴 땐 달리고 쉴 땐 잘 쉬어가세요. 그리고.. 나를 잊지마세요🫂"라고 누리꾼들을 향해 조언했다.한편 이주미는 2023년 방송된 채널A '하트시그널 시즌4'에 출연해 직업을 변호사라고 언급하며 남다른 스펙으로 화제를 모은 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr