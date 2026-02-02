사진제공=MBC

배우 권화운이 MBC ‘극한84’를 통해 확고한 존재감을 드러내며 유종의 미를 거뒀다.2일 권화운은 ”‘극한84’를 통해 전 세계의 극한에 도전할 수 있어 행복을 넘어 황홀한 시간이었다”라고 종영 소감을 전했다.이어 그는 “사파리와 사막, 도심, 빙하를 달리며 오롯이 나 자신에게 집중했던 순간들, 그리고 전 세계 러너들과 만나 교류했던 경험은 겪어보지 않으면 알 수 없는 감정이었다”며 “마치 인생의 치트키를 발견한 기분이었다”고 덧붙였다.끝으로 권화운은 함께 극한에 도전한 기안84, 이은지, 츠키, 강남을 비롯해 출연자들 못지않게 함께 고생한 제작진과 ‘극한84’를 사랑해주신 시청자들에게도 깊은 감사의 마음을 전했다.권화운은 ‘극한84’에서 전 세계 극한 마라톤 도전의 중심으로 활약하며 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다. 아프리카 BIG5 마라톤에서는 막힘없는 오르막 러닝과 철저한 전략으로 초반부터 상위권을 유지하며 최종 2위로 완주하는 쾌거를 이뤘고, 메독 마라톤에서는 페이스메이커로 크루원들을 챙기며 기록보다 값진 팀플레이의 가치를 보여줬다.특히 북극 마라톤에서는 빙판과 돌산이 이어지는 극한의 코스 속에서 몸 상태에 이상을 느끼며 고비를 맞았음에도 끝까지 레이스를 포기하지 않고 완주해 진한 감동을 안겼다.이처럼 권화운은 도전과 진정성을 통해, 극한의 순간에도 웃음을 잃지 않는 인간적인 매력을 함께 전하며 깊은 여운을 남겼다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr