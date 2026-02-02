'이종석♥' 아이유, 역대급 기록 세웠다…'Bleuming' 뮤직비디오 조회수 2억회 달성

사진제공=EDAM엔터테인먼트

가수 아이유의 '블루밍'(Blueming) 뮤직비디오가 유튜브 조회수 2억 회를 상회했다.1일 소속사 EDAM엔터테인먼트에 따르면, 이 영상은 이날 오후 7시 8분경 2억 뷰를 기록했다. 이로써 아이유는 통산 세 번째 2억 뷰 뮤직비디오를 확보하게 됐다.2019년 11월 발표된 '블루밍'은 연애의 시작을 알리는 설렘을 모바일 메신저 대화로 치환한 가사가 인상적인 곡이다. 속도감 있는 신스 사운드가 더해져 아티스트의 발랄한 감성을 극대화했다. 공개 직후부터 현재까지 음원과 영상 모두에서 견고한 인기를 유지하고 있다.뮤직비디오는 실시간 대화창을 보는 듯한 재치 있는 편집과 다채로운 색감을 사용해 시각적인 재미를 제공한다. 출연진의 자연스러운 생활 연기는 곡이 가진 친근한 서사를 보완한다. 완성도 높은 미장센 덕분에 반복 시청을 유도하며 꾸준한 조회수 상승을 견인해왔다.현재 아이유는 '스물셋', '밤편지', '팔레트', '삐삐', '에잇', 'Celebrity', '라일락', 'Love wins all' 등 총 9편의 억대 조회수 영상을 거느리며 막강한 파급력을 과시하고 있다.한편 아이유가 주연을 맡은 드라마 '21세기 대군부인'은 오는 4월 방영될 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr