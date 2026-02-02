고영욱/ 사진=텐아시아 DB

그룹 룰라 출신 고영욱이 사회에 복귀하지 못하는 처지를 토로했다.고영욱은 최근 자신의 SNS를 통해 "정확히 13년 8개월 21일간 하릴없이 실업자로 보냈다"라고 말했다.그는 "이 사회에서 날 써줄 곳은 없고, 사랑하는 우리 개들 사룟값 벌 방법은 없는 걸까"라고 말했다. 이어 고영욱은 원 모어 찬스의 '자유인' 무대 영상을 공유했다.고영욱은 "교화라는 게 사회로의 복귀를 돕기 위함일 텐데, 무조건 터부시하는 세상에서 나 같은 사람은 뭘 하며 살아갈 수 있을까"라고 덧붙였다.더불어 김성수 문화평론가가 방송에서 한 말을 캡처해 올렸다. 캡처된 장면 속 김 평론가는 "사회적으로 복귀할 수 있는 기회를 줘야 하지 않을까"라고 했다.한편, 고영욱은 지난 1994년 그룹 룰라로 데뷔했다. 그는 지난 2010년 7월부터 2012년 12월까지 서울 자신의 오피스텔과 승용차 등에서 미성년자 3명을 총 4차례에 걸쳐 성폭행 및 강제 추행한 혐의로 기소됐다. 대법원은 2013년 12월 고영욱에게 징역 2년 6개월의 실형을 선고, 신상정보 5년 공개·고지와 3년의 위치추적 전자장치(전자발찌) 부착 명령을 내렸다.고영욱은 2015년 7월 서울남부교도소에서 출소했다. 출소 후 유튜브 계정 등을 개설해 대중과 소통하려 했지만 거센 비판을 받았고, 성범죄 전과로 인해 채널은 결국 모두 폐쇄됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr