사진=김지연, 정철원 SNS

사진=법무법인 해든 공식 SNS 캡처

이하 김지연 측 법률대리인 공식 입장 전문

Mnet '러브캐처' 출연자 김지연과 프로야구 선수 정철원의 이혼 소송을 둘러싼 논란이 이어지고 있는 가운데, 김지연 측 법률대리인이 공식 입장을 내놨다.2일 김지연의 법률대리인 법무법인 해든 이재희 변호사는 "현재 이 사건에 대한 다양한 추측성 루머가 난무하고 있고, 정철원 선수 측에서도 법률대리인을 통해 양육권 등에 대해 언급하였기 때문에 김지연을 대리하여 공식 입장을 표명하고자 한다"라며 말문을 열었다.이 변호사는 "김지연은 혼인 이후 어린 아이를 양육하면서도 가정폭력 등으로 끊임없이 고통 받아 왔다. 또한 최근 정철원 선수의 외도가 의심되는 정황을 많은 분들께서 제보해 주신 바 있다"라며 "그럼에도 김지연은 아이를 생각하여 최대한 원만한 방법으로 문제를 해결하고 혼인관계를 유지하려 노력하였으나, 아이의 아버지가 아이를 두고 집을 나간 뒤 양육비 지급을 중단한 상황"이라고 설명했다.이어 이 변호사는 "김지연은 향후 모든 절차를 진행함에 있어 아이를 보호하고 양육권을 지키는 것을 최우선 순위로 삼고 이를 위하여 법적 절차도 불사할 계획"이라고 덧붙였다.한편 김지연은 지난 2018년 방송된 예능 '러브캐처'를 통해 대중에게 이름을 알렸다. 이후 김지연은 작년 3월 롯데 자이언츠 소속 투수 정철원과의 혼전임신 소식을 알렸으며, 그해 8월 아들을 출산했다. 두 사람은 지난해 12월 결혼식을 올렸지만, 결혼 한 달여 만에 파경을 맞게 됐다. 현재 두 사람은 양육권을 두고 법적 분쟁을 이어가고 있다.안녕하십니까, 본 법인은 김지연 님의 법률대리인으로 다음과 같은 공식 입장을 표명합니다. 본 입장문을 포함한 모든 의견은 사전에 김지연 님과 협의 및 확인 과정을 거쳤습니다.최근 많은 분들께서 김지연 님의 가정사와 관련하여 많은 관심을 가지고 응원해 주셨고, 김지연 님께서도 큰 힘을 얻고 있습니다. 이에 깊은 감사의 말씀을 드립니다.다만 그와 동시에 현재 이 사건에 대한 다양한 추측성 루머가 난무하고 있고, 그 중 허위 사실이 포함되어 2차 피해를 발생시키는 경우도 다수 확인됩니다. 특히 정철원 선수 측에서도 법률대리인을 통해 양육권 등에 대해 언급하였기 때문에, 김지연 님을 대리하여 공식 입장을 표명하고자 합니다.언론매체를 통해 접하신 바와 같이, 김지연 님은 혼인 이후 어린 아이를 양육하면서도 가정폭력 등으로 끊임없는 고통을 받아 왔습니다. 또한 최근 정철원 선수의 외도가 의심되는 정황을 많은 분들께서 제보해 주신 바 있습니다.그럼에도 김지연 님은 아이를 생각하여 최대한 원만한 방법으로 문제를 해결하고 혼인관계를 유지하려 노력하였으나, 아이의 아버지가 아이를 두고 집을 나간 뒤 양육비 지급을 중단한 채 법률대리인을 통해 이혼과 양육권에 대해 언급하는 것에 많은 좌절감을 느끼는 상황입니다.김지연 님은 향후 모든 절차를 진행함에 있어 아이를 보호하고 양육권을 지키는 것을 최우선 순위로 삼고 이를 위하여 법적 절차도 불사할 계획입니다.마지막으로, 이 사건은 어디까지나 개인사일 뿐으로, 정철원 선수 소속 구단이나 동료 선수들에게 어떠한 피해가 가지 않도록 도와주실 것을 간곡히 부탁드립니다. 또한 자라나는 아이가 모친과 함께 행복하게 성장할 수 있도록 악의성 루머 유포 등은 자제해 주실 것을 요청드리며, 향후 이런 행위들에 대하여는 강력한 법적 대응을 진행할 예정임을 말씀드립니다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr