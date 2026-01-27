사진 = tvN '김창옥쇼4' 캡처

연애 프로그램 '나는 솔로' 돌싱 특집을 통해 부부의 인연을 맺은 옥순과 경수가 재혼 후 겪고 있는 현실적인 가정사 고민을 솔직하게 고백했다.27일 밤 10시 10분 방송된 tvN '김창옥쇼4'에서는 '나는솔로' 22기에 등장했던 옥순이 등장했다.이날 방송에서 혼인신고 후 결혼 22일 차를 맞이한 옥순과 경수가 출연해 신혼 생활의 근황을 전했다. 옥순은 "남편 경수가 아침마다 따뜻한 레몬수를 챙겨주고 머릿결 관리까지 직접 해줄 정도로 헌신적이다"며 자상한 면모를 자랑했다.이에 대해 경수는 "과거 결혼 생활에서 챙겨주지 못한 미안함이 남아 있어 현재의 아내에게 모든 것을 해주는 것이 가정을 지키는 방법이자 스스로 위안을 얻는 방식"이라고 털어놓으며 눈시울을 붉혔다.하지만 행복한 신혼 생활 이면에는 두 아이가 섞이는 과정에서 오는 깊은 고민이 자리 잡고 있었다. 옥순은 다섯 살 아들이 경수를 친아빠로 믿고 따르는 것에 기쁨을 느끼면서도 한편으로는 다시 아빠의 부재를 경험하게 될까 봐 막연한 두려움이 생긴다고 토로했다.특히 경수의 열한 살 딸은 사춘기를 앞두고 있어 관계 형성에 더욱 신중한 태도를 보이고 있는데 옥순은 경수의 딸이 3개월 남짓 함께 산 동생을 선뜻 가족으로 받아들이기 힘든 상황임을 이해하면서도 조심스러운 마음을 내비쳤다.경수는 해병대 정신을 바탕으로 네 식구가 하루빨리 단단한 울타리를 형성하기를 바라는 반면 옥순은 아이들의 속도에 맞추어 점진적으로 다가가기를 원하며 부모로서의 온도 차를 보였다.옥순은 "남편이 두 아이를 모두 자신의 품 안으로 강하게 끌어당기려 할 때 불안감을 느낀다"며 재혼 가정이 겪는 복잡한 심경을 가감 없이 전했다. 옥순과 경수는 서로의 아픔을 이해하면서도 아이들의 행복을 위해 최선의 길을 찾고자 노력하는 모습으로 시청자들의 공감을 자아냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr