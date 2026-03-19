노슬비, 전남편 강제 문신 커버업 작업 해명

18일 SNS 통해 쇄골 문신 논란에 직접 입장

현재 홀로 딸 키우며 무속인으로 활동 중

무속인 노슬비가 자신의 어깨 타투를 공개한 모습 사진=무속인 노슬비 SNS

무속인 노슬비가 자신의 어깨 타투를 공개한 모습 사진=무속인 노슬비 SNS

디즈니+ 예능 '운명전쟁49' 출연자인 무속인 노슬비가 문신을 한 이유를 밝혔다.노슬비는 18일 개인 사회관계망서비스(SNS)를 통해 문신을 향한 부정적인 시선에 대한 입장을 전했다. 그는 쇄골 부위의 대형 문신이 과거의 흔적을 가리기 위한 '커버업' 작업의 결과물이라고 밝혔다.노슬비의 설명에 따르면, 해당 부위에는 현재 수감 중인 전 남편이 강제로 본인의 이름을 새긴 흔적이 있었다. 그는 "그 흔적을 덮기 위해 문신을 택했다"며 "과정은 고통스러웠으나 현재는 삶의 일부분으로 수용하고 있다"고 언급했다.앞서 그는 수영복 등을 착용한 사진과 함께 출산 후 생긴 튼살을 공개했다. 그는 당시 "튼살은 아이를 낳은 흔적이자, 나를 더 강하게 만든 증거"라는 견해를 밝혔다. 이번 설명은 그의 문신에 대한 대중의 문의가 이어지자, 이에 답하기 위해 작성된 것으로 보인다.노슬비의 과거사는 이전 방송을 통해서도 공개된 적이 있다. 그는 2023년 MBN '고딩엄빠3' 출연 당시 학교 폭력과 가정 폭력 피해 사실을 고백했다. 또한 19세에 가스라이팅과 협박 등을 겪으며 원치 않는 임신과 출산을 하게 된 과정을 상세히 설명했다.당시 방송에서 노슬비는 전 남편이 피임을 거부하고 출산 후에도 폭행과 외도를 일삼았다고 주장했다. 이혼 과정에서는 자녀를 사망한 것으로 신고하라는 요구를 받았다는 사실을 밝히기도 했다.현재 노슬비는 홀로 딸을 키우고 있으며 신내림을 받은 뒤 무속인으로 활동하고 있다. 그가 참여했던 '운명전쟁49'는 역술인 49인이 모여 실력을 겨루는 서바이벌 프로그램이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr관련 주제: 노슬비, 운명전쟁49, 문신논란, 커버업, 가정폭력