ITZY 안무 영상이 103만뷰로 유튜브 1위 달성
SNS 총 8530만뷰, 멜론차트 804계단 상승
유나 솔로 데뷔와 4월 해외투어 예정
SNS 총 8530만뷰, 멜론차트 804계단 상승
유나 솔로 데뷔와 4월 해외투어 예정
그룹 ITZY(있지)가 'THAT'S A NO NO'(댓츠 어 노노) 안무 연습 영상으로 또 한 번 유튜브 차트 1위에 올랐다.
14일 오후 6시 ITZY 공식 유튜브 채널에 공개된 'THAT'S A NO NO' 안무 연습 자체 콘텐츠 영상이 18일 오전 조회 수 103만 회를 넘기고 15일 자 유튜브 국내 인기 뮤직비디오 일간 차트에서 1위를 차지했다. 지난 2월 23일 선보인 ITZY 새 월드투어 <TUNNEL VISION>(터널 비전) 'THAT'S A NO NO' 무대 풀캠 버전 비디오가 해당 차트 3월 8일 자 최정상에 오른 데 이어 새로운 콘텐츠로 1위를 달성하며 'THAT'S A NO NO'를 향한 관심을 재입증했다. 성원에 힘입어 JYP엔터테인먼트는 17일 'THAT'S A NO NO' 안무 연습 클로즈업 캠 버전을 추가 오픈했다.
ITZY 유튜브 채널을 비롯한 인스타그램, 틱톡 등 SNS에 업로드된 'THAT'S A NO NO' 공식 숏폼 영상 조회 수 역시 17일 오후 총합 8530만 뷰를 돌파하고 인기몰이 중이다. 또 'THAT'S A NO NO'는 국내 음원사이트 멜론 일간 차트 기준 2일 자 961위에서 16일 자 157위로 약 보름 만에 804계단 상승하는 뒷심을 발휘했다.
ITZY는 19일 방영되는 Mnet '엠카운트다운' 스페셜 스테이지를 꾸미고 월드투어 <TUNNEL VISION>에서 시작된 '대추 노노'('댓츠 어 노노' 별칭) 열풍에 응답한다. 2020년 3월 발매 미니 2집 'IT'z ME'(있지 미) 수록곡 'THAT'S A NO NO'로 음악 방송 무대에 올라 기세를 이어갈 전망이다.
퍼포먼스 실력으로 6년 전 곡을 붐업시키고 있는 ITZY의 2026년 행보에 귀추가 주목된다. 'THAT'S A NO NO' 역주행 훈풍 속 오는 23일 ITZY 막내 유나가 첫 솔로 앨범 'Ice Cream'(아이스크림)과 동명 타이틀곡을 선보이고 솔로 아티스트로 데뷔한다. ITZY는 4월부터 멜버른을 시작으로 시드니, 오클랜드, 도쿄, 홍콩, 가오슝, 방콕, 마닐라 등지를 찾아 새 월드투어 일환 해외 공연을 전개한다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
관련 주제: ITZY, 댓츠어노노, 유튜브차트, 월드투어
14일 오후 6시 ITZY 공식 유튜브 채널에 공개된 'THAT'S A NO NO' 안무 연습 자체 콘텐츠 영상이 18일 오전 조회 수 103만 회를 넘기고 15일 자 유튜브 국내 인기 뮤직비디오 일간 차트에서 1위를 차지했다. 지난 2월 23일 선보인 ITZY 새 월드투어 <TUNNEL VISION>(터널 비전) 'THAT'S A NO NO' 무대 풀캠 버전 비디오가 해당 차트 3월 8일 자 최정상에 오른 데 이어 새로운 콘텐츠로 1위를 달성하며 'THAT'S A NO NO'를 향한 관심을 재입증했다. 성원에 힘입어 JYP엔터테인먼트는 17일 'THAT'S A NO NO' 안무 연습 클로즈업 캠 버전을 추가 오픈했다.
ITZY 유튜브 채널을 비롯한 인스타그램, 틱톡 등 SNS에 업로드된 'THAT'S A NO NO' 공식 숏폼 영상 조회 수 역시 17일 오후 총합 8530만 뷰를 돌파하고 인기몰이 중이다. 또 'THAT'S A NO NO'는 국내 음원사이트 멜론 일간 차트 기준 2일 자 961위에서 16일 자 157위로 약 보름 만에 804계단 상승하는 뒷심을 발휘했다.
ITZY는 19일 방영되는 Mnet '엠카운트다운' 스페셜 스테이지를 꾸미고 월드투어 <TUNNEL VISION>에서 시작된 '대추 노노'('댓츠 어 노노' 별칭) 열풍에 응답한다. 2020년 3월 발매 미니 2집 'IT'z ME'(있지 미) 수록곡 'THAT'S A NO NO'로 음악 방송 무대에 올라 기세를 이어갈 전망이다.
퍼포먼스 실력으로 6년 전 곡을 붐업시키고 있는 ITZY의 2026년 행보에 귀추가 주목된다. 'THAT'S A NO NO' 역주행 훈풍 속 오는 23일 ITZY 막내 유나가 첫 솔로 앨범 'Ice Cream'(아이스크림)과 동명 타이틀곡을 선보이고 솔로 아티스트로 데뷔한다. ITZY는 4월부터 멜버른을 시작으로 시드니, 오클랜드, 도쿄, 홍콩, 가오슝, 방콕, 마닐라 등지를 찾아 새 월드투어 일환 해외 공연을 전개한다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
관련 주제: ITZY, 댓츠어노노, 유튜브차트, 월드투어
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