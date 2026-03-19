ITZY 안무 영상이 103만뷰로 유튜브 1위 달성

SNS 총 8530만뷰, 멜론차트 804계단 상승

유나 솔로 데뷔와 4월 해외투어 예정

ITZY 'THAT'S A NO NO' 안무 연습 영상 섬네일 이미지/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트